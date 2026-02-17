Nelson Arroyo traza los lineamientos de su gestión, en oficinas de la zona norte, con énfasis en las recaudaciones y lucha contra ilícitos

Compartela

Sostuvo reuniones en las oficinas de Aduanas en Santiago, Aeropuerto del Cibao, zonas francas,Administración de Puerto Plata y el puerto Taíno Bay.

Santiago/Puerto Plata, R.D.- El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, sostuvo reuniones de trabajo con el personal de las oficinas de Santiago y Puerto Plata, a los cuales le trazó los lineamientos generales de lo que será su gestión, con énfasis en el aumento de las recaudaciones, facilitación del comercio y la lucha contra los ilícitos aduaneros.

El titular de la entidad recaudadora visitó la Oficina Coordinadora Zona Norte, ubicada en la ciudad de Santiago, y que agrupa a personal de inteligencia aduanera, servicios, aforo, celaduría y áreas administrativas y operativas, donde fue recibido por su encargado, Melquiades Cabrera.

Allí, Arroyo pautó los principales objetivos de su gestión, y escuchó las inquietudes del personal de dicha oficina y conoció de primera mano los principales puntos de mejora para las operaciones en la región del Cibao.

Asimismo, el funcionario se sumergió en el área de carga del Aeropuerto Internacional del Cibao, donde fue guiado por el administrador de Aduanas en ese aeropuerto, Wilson Alemán.

Observó los procedimientos y equipos del área de carga, así como los equipos de tecnología no intrusiva (rayos x), que operan en esa terminal y su personal a cargo.

Sostuvo, además, reuniones con las autoridades del aeropuerto en la persona de Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao y Luis Díaz Monción, gerente de Operaciones.

En ese sentido, se dirigió a la zona franca de Puerto Plata, pulmón importante para la economía de esa provincia, donde abordó temas relacionados a la seguridad en las operaciones de ese régimen especial, e hizo un recorrido por la Corporación Zona Franca Industrial Puerto Plata de la mano de su directora ejecutiva, Karina Abbott.

Allí, constató la cantidad y variedad de productos y marcas que son manufacturados por manos puertoplateñas, labor fundamental para las exportaciones y la generación de divisas.

Luego se trasladó a la Administración de Puerto Plata, lugar dónde conversó con el colector de Aduanas del puerto de esa ciudad, Damian Jiménez Gómez, y todo su equipo, a quienes los exhortó a trabajar enfocados en el bienestar del país, dada la importancia fiscal y presupuestaria que representa la entidad para el Gobierno.

Igualmente, los motivó a arreciar en la lucha contra los ilícitos aduaneros, en especial contra la subvaluación de mercancías, el contrabando de divisas y armas, así como otros ilícitos.

El director de aduanas concluyó su jornada dejando claro que no tolerará ninguna participación o complicidad por parte del personal de Aduanas en cualquier hecho contrario a la Ley de Aduanas 168-21, la ética y la transparencia que caracterizan la gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

También, visitó el puerto Taíno Bay, donde realizó un acercamiento con los colaboradores de esa importante terminal de cruceros, por donde arriban diariamente miles de visitantes que dinamizan la actividad turística y económica de la ciudad.

