Nace “Sin Turismo No Hay Nada”, innovador proyecto mediático para impulsar el turismo dominicano a nivel nacional e internacional

Santo Domingo, República Dominicana. Los periodistas Andrés Castillo y Loreika Castillo anunciaron el lanzamiento del nuevo proyecto comunicacional “Sin Turismo No Hay Nada”, una iniciativa dedicada exclusivamente a la promoción del turismo nacional e internacional y al fortalecimiento de la imagen de la República Dominicana como destino líder en la región.
Este innovador proyecto surge ante la importancia que representa el turismo como una de las principales fuentes de desarrollo económico del país, generando empleos directos e indirectos, dinamizando la economía y propiciando la llegada constante de visitantes de distintas partes del mundo.
“Sin Turismo No Hay Nada” tendrá como eje central la difusión y promoción de todos los destinos turísticos del territorio nacional, abarcando cada provincia y resaltando la riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica que distingue a la República Dominicana ante el mundo.
El proyecto contempla una amplia visualización de los atractivos turísticos del país, incluyendo playas, montañas, ciudades históricas, destinos emergentes y experiencias únicas que fortalecen la marca país y posicionan al destino dominicano dentro de los mercados internacionales.
Asimismo, la iniciativa reafirma su compromiso de respaldar a todos los sectores vinculados a la industria turística, en especial al Ministerio de Turismo de la República Dominicana, encabezado por el ministro David Collado, reconocido como uno de los principales propulsores del crecimiento sostenido del turismo dominicano en los últimos años.
El proyecto contará además con la participación de colaboradores internacionales que se han puesto a disposición para multiplicar el alcance de los contenidos turísticos que serán difundidos a través de esta nueva plataforma comunicacional, fortaleciendo así la promoción de la República Dominicana en mercados estratégicos.
Durante el anuncio, Andrés Castillo explicó que, aunque figura como director general del proyecto, la responsabilidad operativa estará a cargo de la subdirectora Loreika Castillo, quien jugó un papel fundamental en la reactivación de esta iniciativa que permaneció en carpeta por más de un año.
“El proyecto Sin Turismo No Hay Nada renace gracias a la disposición, entrega y visión de los periodistas Andrés Castillo y Loreika Castillo, cuyo entusiasmo permitió convertir esta idea en una realidad al servicio del país”, expresaron Andrés Castillo y Loreika Castillo.
Por su parte, Andrés Castillo y Loreika Castillo hicieron un llamado a todos los sectores del turismo dominicano hoteleros, tour operadores, agencias de viajes, guías turísticos, autoridades locales y empresarios a respaldar esta iniciativa, destacando que su propósito es proyectar lo positivo de la nación y contribuir al fortalecimiento de la industria turística.
El proyecto “Sin Turismo No Hay Nada” se perfila como una plataforma estratégica de comunicación que integrará reportajes especiales, coberturas en vivo, entrevistas, promoción de destinos emergentes, campañas digitales y alianzas institucionales, con el objetivo de posicionar cada rincón de la República Dominicana como una experiencia única para visitantes nacionales e internacionales.
Con esta iniciativa, sus creadores reafirman su compromiso con el desarrollo del turismo sostenible, la promoción responsable de los destinos y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana, consolidando una propuesta que promete impactar positivamente al sector turístico y a la economía nacional.