Motor Crédito fortalece su compromiso con la educación y el ahorro en la Semana Económica y Financiera del Banco Central

Estudiantes participaron en actividades desarrolladas en Santo Domingo y Santiago.
Santo Domingo, República Dominicana. – Motor Crédito reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones con capacidades para gestionar sus finanzas de manera responsable, en el marco de la Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana.
Durante la jornada, la entidad abordó con niños y jóvenes temas esenciales de educación financiera, entre ellos la importancia del ahorro, la diferencia entre necesidades y deseos, la toma de decisiones financieras responsables y la planificación desde edades tempranas.
Asimismo, se trataron conceptos fundamentales como la distinción entre ahorrar, gastar e invertir; los distintos tipos de ahorro; estrategias prácticas para la administración del dinero; y alternativas seguras para hacerlo crecer de manera sostenible.
Estas acciones forman parte del programa “Motor Crédito EDUCA”, orientado a promover el desarrollo de competencias financieras que contribuyan a una mejor comprensión del manejo del dinero y a la construcción de hábitos responsables.
Con su participación en esta iniciativa, Motor Crédito reafirma su rol como entidad comprometida con el fortalecimiento de la cultura financiera en la República Dominicana, impulsando la formación de ciudadanos más informados y preparados para tomar decisiones conscientes sobre su futuro económico.