Montecristi fortalece su Red Pública de Salud

La entrega del Hospital Municipal de Guayubín consolida el proceso de transformación de la Red Pública de Salud en Montecristi, con hospitales y centros de primer nivel modernizados
La entrega del remozado Hospital Municipal de Guayubín se suma a las importantes inversiones que el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), ha realizado en la provincia de Montecristi para fortalecer la Red Pública de Salud, mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento de los establecimientos y la ampliación de la cartera de servicios, con el propósito de garantizar una atención más digna, oportuna y de calidad para la población.
Con la presencia del presidente Luis Abinader, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, entregó este sábado el remozado Hospital Municipal de Guayubín, una obra que supera los RD$138 millones de inversión.
Durante el acto, el doctor Julio Landrón señaló que esta intervención responde a la visión del presidente Abinader de transformar los hospitales públicos mediante infraestructura moderna, equipamiento de última generación y mejores condiciones para ofrecer una atención digna, oportuna y humanizada a todos los ciudadanos.
El titular del SNS expresó que la visión del Gobierno es que la calidad de la atención médica no dependa del lugar donde viva una persona, sino que cada comunidad del país pueda contar con hospitales modernos, equipados y preparados para responder a las necesidades de su gente.
«En la provincia de Montecristi hemos venido dando pasos firmes para fortalecer la red pública de salud, con importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y ampliación de servicios, orientadas a garantizar una atención más digna, oportuna y de calidad para la población», resaltó Landrón.
Asimismo, indicó que el SNS trabaja para convertir cada hospital intervenido en un espacio seguro, eficiente y humano, donde los pacientes reciban atención oportuna y los profesionales de la salud dispongan de las condiciones necesarias para desempeñar su labor con excelencia.
La remodelación del centro beneficiará de manera directa a los aproximadamente 39,653 habitantes del municipio de Guayubín, además de miles de residentes de comunidades cercanas que reciben servicios en este hospital.
La obra contempló una inversión total de RD$138,246,715.12, de los cuales RD$65,618,275.22 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura, RD$40,030,488.56 a la construcción de una nueva área de emergencia y RD$32,597,951.34 al equipamiento del establecimiento de salud.
Como parte de este proceso de transformación de la provincia de Montecristi, el SNS ha entregado los Centros de Primer Nivel La Esperanza (2022), Buen Hombre (2023) y El Vigiador (2024), fortaleciendo la atención primaria y acercando servicios esenciales a comunidades que históricamente tenían acceso limitado a la atención médica.
Asimismo, fue remozado y equipado el Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta, en Castañuelas, intervención que incluyó la modernización de su área de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta y la calidad de la atención a los usuarios.
En el Hospital Provincial Padre Fantino también se incorporaron nuevas unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Salud Mental, Oncología, Pie Diabético y Hemodiálisis, ampliando significativamente la oferta de servicios especializados disponibles para los habitantes de Montecristi y provincias cercanas.
A estas obras se suma una inversión de RD$35,199,021.73 destinada al fortalecimiento del equipamiento médico en cuatro establecimientos de salud: el Centro de Primer Nivel Los Maestros (RD$43,706.65), el Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz (RD$710,801.53), el Hospital Provincial Padre Fantino (RD$10,273,611.45) y el Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta, en Castañuelas (RD$24,170,902.10), contribuyendo a elevar la capacidad operativa y la calidad de los servicios que recibe la población de la provincia.