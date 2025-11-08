Modesto Guzmán recibe visita de Serrana Bassini Casco, quien fue secretaria general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal

Compartela

Santo Domingo-RD. El director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, recibió la visita de la destacada figura del sector postal en Latinoamérica, la doctora uruguaya Serrana Bassini, quien fue secretaria general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la organización en ocupar dicho cargo.

Serrana Bassini fue recibida por el titular de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, quien estuvo acompañado de funcionarios, encargados departamentales y otro personal de la sede.

Durante el encuentro, el doctor Guzmán destacó la labor realizada por Bassini durante su gestión, y que aún en la actualidad continúa trabajando por el bienestar, desarrollo, y fortalecimiento de los sistemas postales.

“Serrana es una líder mundial de los temas postales y de correos que, dentro de su gestión nunca dejó fuera el tema de la inclusión social. Esta mujer que ven aquí logró transcender en su posición y hoy queremos expresarle nuestro cariño, respeto y admiración”, expresó el funcionario de la DGDC.

De su lado, Serrana Bassini agradeció la bienvenida y resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre los países miembros que están trabajando en las políticas sociales beneficiando a Latinoamérica.

“Muy encantada de que mi amigo Modesto Guzmán me haya invitado a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Sé que en esta nueva etapa tienen muchos desafíos en especial en la parte social. Decirles que los correos tienen mucho que ver con los más necesitados y esta institución puede hacer grandes cosas con los correos para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”, explicó la invitada uruguaya.

La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), con sede en Montevideo, Uruguay, agrupa a más de 25 países del continente americano y la península ibérica, donde promueven la integración y el fortalecimiento de los sistemas postales.

