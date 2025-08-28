Modesto Guzmán entrega vivienda reconstruida y amueblada a señora en Boca Chica

Compartela

Santo Domingo– RD-. El director general de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), doctor Modesto Guzmán, hizo entrega formal de una vivienda unifamiliar completamente reconstruida y amueblada a una señora residente en la comunidad de Altos de Monte Rey en Boca Chica, provincia Santo Domingo, esto a propósito de este martes cumplir el primer año de gestión.

Durante la entrega de llaves a doña Juana Astacio, el doctor Modesto Guzmán, destacó la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental, y reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar de las comunidades más vulnerables.

“Seguimos cumpliendo con las instrucciones del presidente Luis Abinader. Hoy no solo entregamos una vivienda, sino también esperanza, dignidad y una oportunidad para que esta señora inicie una nueva etapa con mejores condiciones de vida,” expresó el director general de la DGDC.

La obra, canalizada a través de los Departamentos de Infraestructura y Asistencia Social de la institución, fue diseñada para ofrecer condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y confort.

Además de su estructura nueva, cuenta con mobiliario completo, incluyendo camas, refrigerador, estufa, mesa, sillas y utensilios básicos.

La beneficiaria, de 83 años de edad, quien se tomó un café con el doctor Guzmán, visiblemente emocionada, agradeció profundamente el apoyo recibido.

“No lo puedo creer que tengo mi casa, gracias a Dios primero, al presidente Luis Abinader y al señor Modesto Guzmán por cumplir mi sueño”, dijo la señora Astacio.

Recordamos que, este tipo de acciones forman parte de los proyectos integrales impulsados por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables del país.

