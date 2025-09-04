Modesto Guzmán agota agenda en Chile; busca traer experiencias de programas sociales

Compartela

Santiago, Chile. Como parte de la agenda que el director general de Desarrollo de la Comunidad agota en Chile, el doctor Modesto Guzmán firmó una carta de intención con el presidente de la Fundación Patricio Aylwin, la cual alberga el ideario histórico y político del exmandatario del país sudamericano, Patricio Aylwin Azócar.

La firma fue rubricada con el presidente de la organización, Miguel Patricio Aylwin Oyarzún, con la intención de suscribir un acuerdo formal; por lo cual se creará una comisión mixta integrada por técnicos de ambas partes.

Posteriormente, el presidente de la fundación, Miguel Patricio Aylwin, así como su hermana, Mariana Aylwin, mostraron al doctor Guzmán, las instalaciones de la organización.

La visita del doctor Guzmán en Chile se enmarca en un programa de encuentros sustentados en conocer la experiencia de los programas sociales en esa nación.

El director de Desarrollo de la Comunidad llegó al país sudamericano el pasado sábado, y fue recibido por el ministro consejero en la Embajada Dominicana en Chile, José García Marcano.

El titular de la DGDC ha sostenido reuniones con el embajador dominicano en Chile, Juan Cohen, y con el expresidente de esa nación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes intercambiaron impresiones sobre diversos temas de interés, resaltando los lazos históricos y de cooperación entre ambas naciones.

El doctor Modesto Guzmán, también, visitó el Servicio Nacional de Atención al Adulto Mayor del Ministerio de Familia de esa nación, a los fines de conocer los programas sociales implementados en esa institución.

