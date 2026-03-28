MITUR y guías turísticos firman acuerdo para mejorar calidad del servicio a turistas

El ministro David Collado encabezó la firma del acuerdo que busca reducir la informalidad y elevar los niveles de capacitación técnica y profesional en el servicio turístico
Santo Domingo.- El Ministerio de Turismo (MITUR), David Colñado, firmó un acuerdo de colaboración con el sector de guianza turística del país a los fines de contribuir a la capacitación, seguridad y mejora en la calidad del servicio que ofrece este sector a los turistas internacionales que visitan el destino República Dominicana.
Firmaron el acuerdo el ministro David Collado y el presidente de la Asociación de Guías Turísticos de República Dominicana (ASOGUITURD), Samuel De La Rosa Figueroa.
El mismo tiene como objetivo principal fortalecer la figura del guía turístico en el país, estos actores responsables de la experiencia del visitante a República Dominicana.
Contempla, asimismo, medidas concretas para modernizar la acreditación de guías turísticos, eliminando figuras obsoletas e implementando un esquema basado en acreditación académica, registro profesional y validación de conocimientos, así como, un control digital que obligará a los operadores a despachar excursiones exclusivamente con guías debidamente acreditados.
Establece, además, criterios de regulación operativa que incluyen delimitación territorial por municipio y distrito, así como estándares de carga máxima de turistas según el idioma y tipo de excursión.
Estas disposiciones buscan garantizar la calidad del servicio y proteger tanto a los visitantes como a los prestadores de servicios formales.
El acto de firma contó con la participación de la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora Báez; la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Aguie Lendor; y el general Minoru Matsunaga, director de la Policía Turística (POLITUR).
Por parte del sector de guías, estuvieron presentes el presidente del Sindicato de Guías Oficiales Turísticos de Santo Domingo, Félix Ángel Medina Pineda; los presidentes de las asociaciones de Guías Turísticas de Samaná (ASOGUITUSA), Aníbal Encarnación De Los Santos.
También, ASOGUITDESTE, Sandy Miguel Alejandro González De Gracias; de la Asociación de Guías de Turistas de Puerto Plata, José Antonio Reyes Recio y de FEDEGUÍAS, Domingo García Acevedo.