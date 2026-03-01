MITUR se reúne con el Banco Mundial y presentó plan estratégico para el desarrollo turístico de Pedernales y la región Enriquillo

Compartela

Santo Domingo, RD. El viceministro de Cooperación Internacional del Mitur y director ejecutivo de la Comisión presidencial para el desarrollo turístico de Pedernales, Carlos Peguero, realizó una reunión con representantes del Banco Mundial integrada por especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), en la cual se presentó el plan integral de la provincia Pedernales y la región Enriquillo.

Este encuentro refuerza la colaboración entre el Gobierno dominicano y el Banco Mundial, en el marco de una misión que busca impulsar el desarrollo turístico de Cabo Rojo como motor económico e inclusivo para la región Enriquillo.

La misión se enmarca en el trabajo colaborativo del Banco Mundial para apoyar el destino turístico Cabo Rojo y busca iniciar una asistencia técnica no reembolsable orientada a identificar las inversiones necesarias para que el destino se consolide como un referente de desarrollo regional.

La visita oficial se desarrolló con la participación de especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

En el curso del encuentro, el viceministro Peguero, presentó el plan integral para Pedernales y la región Enriquillo, estructurado en dos ejes estratégicos, la inversión a través del Fideicomiso Pro-Pedernales y la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y el bienestar social.

Además, destacó que el proyecto prioriza la mejora de los servicios básicos, el fortalecimiento del capital humano y la generación de oportunidades para las comunidades locales.

“En su primera etapa, Cabo Rojo contempla la construcción de aproximadamente 4,700 habitaciones hoteleras, lo que generará empleos directos e indirectos y dinamizará la economía del sur”, puntualizó Peguero.

Durante la misión, la delegación del Banco Mundial realizará visitas de campo y sostendrá reuniones con autoridades y actores clave de los sectores turismo, planificación y desarrollo regional.

Los especialistas trabajarán junto al Gobierno dominicano para consolidar a Cabo Rojo como un destino turístico de alto nivel y como catalizador del desarrollo económico y social en la región Enriquillo.

Escrita Por