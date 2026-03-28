MITUR, MIREX e INESDYC realizan curso de formación turística para diplomáticos.

Santo Domingo. – El Ministerio de Turismo (MITUR), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), a través del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), iniciaron este martes el curso “Formación Turística para Diplomáticos”, que se extenderá hasta el 21 de este mes.
La formación académica se desarrolla en la sede de INESDYC de manera presencial y bajo modalidad virtual, con la participación de destacadas profesiones de diferentes aéreas.
El diplomado surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la proyección internacional del turismo de República Dominicana, ya que este sector se ha consolidado como el principal motor del crecimiento económico y social del país.
Este programa está diseñado para robustecer las competencias técnicas y estratégicas de los miembros del Servio Exterior Dominicano, así como de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de instituciones vinculadas al sector turístico.
Durante el acto de apertura del cónclave el ministro de Turismo David Collado, a través de un mensaje, manifestó que el turismo es un importante pilar del desarrollo económico y social de República Dominicana, una fuerza transmisora que impulsa la inversión, dinamiza el empleo y estimula la producción nacional.
Expresó que este curso de formación turística para diplomáticos refleja esa visión gracias a una alianza interinstitucional.
“El Servicio Exterior Dominicano se proyecta como un componente esencial en la promoción internacional del país.
Cada misión diplomática constituye una plataforma estratégica para ampliar la presencia nacional, atraer inversión y consolidad nuevas oportunidades de desarrollo”, dijo el ministro Collado en mensaje enviado al evento.
El viceministro de Cooperación Internacional del Mitur, Carlos Peguero, indicó que el Servicio Exterior no es únicamente un instrumento de representación política, sino también, un coacto estratégico del desarrollo nacional con un rol determinante en la proyección internacional de uno de los activos del país, el turismo.
Expresó que el papel del cuerpo diplomático y consular resultan insustituibles, porque son los primeros interlocutores del país ante gobiernos, organismos multilaterales, aerolíneas, y otros actores del turismo.
Peguero, agradeció al cuerpo diplomático y consular su disposición de integrar el turismo como eje trasversal de su labor en todos los espacios internacionales donde se definen grandes agendas globales.
De su lado, José Rafael Espaillat, embajador-rector del INESDYC, expresó que el turismo como parte de la diplomacia cultural es una herramienta eficaz para promover el diálogo y el entendimiento entre los pueblos, la cooperación internacional y la posición estratégica entre las naciones.
“Es conocido que a través del turismo los países utilizan medios culturales como intercambio de idea, arte, información y otras manifestaciones, para fomentar lazos entre los países, indicó que la diplomacia turística se ha convertido en una herramienta clave de la política exterior, es por ello la importancia que reviste este curso”, dijo el diplomático.
El embajador Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX, expresó que el turismo es una de las formas más visibles en que República Dominicana tiene para dar a conocer lo que es, por eso, alrededor de este sector se forma una parte importante de la imagen que otros pueblos tienen del país.
“El curso de formación turística para diplomáticos es una iniciativa importante, este esfuerzo fortalece el conocimiento sobre un sector estratégico y ofrece a nuestra representación exterior mejores herramientas para comunicar el país con mayor claridad y sentido y propósito”, puntualizó Caraballo.
Durante estos días, se desarrollarán ocho sesiones formativas, siete conferencias temáticas y un panel de cierre, orientadas a potenciar el rol de las misiones dominicanas en la promoción internacional del turismo, la atracción de inversiones, la expansión de la conectividad área y el posicionamiento global del país como destino líder.
Los contenidos abordarán temas estratégicos, como son, gobernanza turística, narrativa país, mercados emisores, inversión turística, impacto económico, así como, diversificación del destino, sostenibilidad, innovación y otros aspectos esenciales de la agenda turística nacional e internacional.
Entre los expositores estarán: Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral del MIREX, con el tema “El turismo en el sistema multilateral y la gobernanza global”; Jacqueline Mora, viceministra de Turismo, “El turismo dominicano hoy: desempeño, liderazgo y prioridades y estratégicas”; también, Anibal de Castro, presidente y director de Diario Libre y Manuel Quiterio Cedeño, director del Centro de Información y Comunicación (CICOM), “Comunicación estratégica, narrativa país y ecosistemas digitales aplicados al turismo”.
Asimismo, estarán impartiendo sus conocimientos en varios aspectos relaciones al turismo, Biviana Riveiro, directora del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (PRODominicana); Michel Julian y Natalia Bayona, oficial senior del departamento de Estudios de Mercado y Competitividad y directora ejecutiva ONU Turismo, respectivamente.
También, David Llibre, vicepresidente de Coral Hospitality Corp (CHC), Encarna Piñero, CEO y vicepresidenta ejecutiva de Grupo Piñero, entre otros.