Mitur apoya promoción de Jarabacoa como principal destino ecoturístico del país.

Jarabacoa, La Vega. – Con miras a seguir fortaleciendo y promoviendo el turismo de naturaleza y aventura, el Ministerio de Turismo, en coordinación con el Clúster Turístico de Jarabacoa, realizaron un viaje de familiarización del destino con periodistas y agentes de viajes.
Durante la visita los participantes conocieron, de primera mano, todas las bondades del municipio de la Eterna Primavera. El mismo cuenta con amplia oferta de hospedaje, aventura y gastronomía, entre otras.
En la exploración de Jarabacoa, los partícipes agotaron una agenda de actividades, viviendo una experiencia única, entre la que se encuentra: visita a Café Monte Alto, ruta de inmersión en la cultura de una de las bebidas más exquisita, donde pudieron observar y conocer el proceso desde el cultivo y cosecha de la planta del café hasta la obtención de los granos listos para el tostado y llegar al consumidor.
También, se realizó un recorrido por las ofertas de hospedaje, como El Jarabacoa River Club & Resort, Hotel Gran Jimenoa, Pinal Dorado, Café Colao, entre otros. Cada uno cuenta con habitaciones de primera, donde puedes descansar y disfrutar de un ambiente tranquilo y rodeado de la naturaleza, con piscina, restaurante y otras amenidades.
Asimismo, pudieron disfrutar de la rica gastronomía que ofrece Jarabacoa, uno de los pilares fundamentales del turismo dominicano por su amplia variedad y mezcla de sabores de las culturas taina, española y africana, que con el tiempo se ha ido enriqueciendo con nuevos aportes.
Además del plato típico (bandera), en este impresionante destino puedes encontrar unas ricas costillas a la leña en el Restaurante Corazón de Jesús, un buen desayuno en la tradicional Barra Payan, cuya sucursal en Jarabacoa, tiene un concepto diferente, pero sin dejar de lado su calidad y buen servicio. No puedes olvidar degustar el helado Ivon, icono de sabor y frescura de este municipio.
Igualmente, con el propósito de fortalecer la promoción y comercialización de Jarabacoa como uno de los principales destinos ecoturísticos del país se desarrolló una la Ronda de Negocios donde estuvieron presente los Clúster Turísticos de La Vega y del municipio de Constanza, junto a los turoperadores, agencias de viajes, representantes del sector hotelero, empresarios y prestadores de servicios.
La Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM) fue el escenario para dicho encuentro, donde se realizaron presentaciones de la oferta turística del municipio, exhibiciones de productos y servicios, permitiendo a los participantes establecer contactos comerciales e identificar nuevas oportunidades de negocio.
Durante el evento, la presidenta del Clúster Ecoturístico de Jarabacoa, Gladys Ramírez, y Ángel Pichardo de la Dirección de Turismo Interno del MItur, coincidieron en destacar el gran potencial de Jarabacoa como uno de los principales destinos ecoturístico y aventura del país, sumado a la diversidad de ofertas que ofrece.
Al evento asistieron las empresas del destino tales como; Café Monte Alto, Parador Corazón de Jesús, Pa’Stela, Altavista Restaurant, El Fresco Restaurante, Hostal El Establo, Barra Payan, Jarabacoa River Club, Pinar Dorado By Jimenoa, Jaraventura, Russell Companies Group, Café Criollo, Los Bohíos Campo Añil, entre otros.
Dato
Esta acción es parte de una serie de recorridos y estrategias de promoción y fomento que el MITUR está desplegando de manera continua en diferentes destinos emergentes y en desarrollo a nivel nacional, reafirmando el compromiso institucional con la diversificación del producto turístico dominicano.