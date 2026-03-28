MIO Banreservas conquista por segundo año consecutivo el primer lugar del Pilar Fintech en los Premios LATAM Digital

MIO Banreservas fue reconocida con el primer lugar en la categoría Solución Financiera Más Disruptiva durante la 13.ª edición de los Premios LATAM Digital 2026, uno de los reconocimientos más importantes a la innovación, la tecnología y la transformación digital en América Latina.
El galardón, otorgado dentro del Pilar Fintech, distingue a los productos digitales que están redefiniendo el acceso a los servicios financieros mediante la innovación, la tecnología y un impacto real en la vida de las personas.
Este logro consolida una trayectoria ascendente para MIO Banreservas. Luego de alcanzar el segundo lugar en 2024 y obtener la máxima distinción en 2025 por su aporte a la inclusión financiera, la fintech vuelve a alzarse con el primer lugar en 2026, esta vez en la categoría Solución Financiera Más Disruptiva.
Este reconocimiento valida la estrategia de innovación impulsada por MIO Banreservas y reafirma su impacto en la democratización del acceso a los servicios financieros mediante tecnología, automatización e innovación digital.
“La innovación genera verdadero valor cuando logra acercar oportunidades a más personas. En MIO trabajamos para que la tecnología haga los servicios financieros más simples, rápidos y accesibles, contribuyendo a una mayor inclusión financiera y al desarrollo digital del país”, expresó Lourdes Rodríguez, Chief Corporate Officer de MIO.
Fundados en 2013, los Premios LATAM Digital figuran entre los galardones más prestigiosos del ecosistema tecnológico de América Latina y reconocen a las organizaciones que lideran la transformación digital mediante soluciones innovadoras con impacto tangible en la sociedad y el desarrollo de los negocios. En su edición de 2026, la competencia reunió más de 700 postulaciones, 432 proyectos finalistas y representantes de 17 países de la región.
Con este nuevo reconocimiento internacional, MIO Banreservas reafirma su compromiso de seguir desarrollando soluciones financieras digitales que promuevan la inclusión financiera, impulsen el crecimiento económico y aceleren la transformación digital de la República Dominicana.