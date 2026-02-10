Ministro Ito Bisonó da inicio a proyecto de viviendas sociales y rehabilitación de hábitat enSan Antonio de Guerra

Compartela

Santo Domingo.- El ministro de Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ito Bisonó, dio inicio este martes al Proyecto de Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitación de Hábitat en el sector Doña Julia, unaintervención de carácter integral que impactará de maneradirecta la calidad de vida de las familias de este municipio.

Durante un recorrido por la comunidad, el ministro explicó queel proyecto contempla la intervención de más de cincokilómetros de calles, que serán asfaltadas y dotadas de aceras, contenes y badenes, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la accesibilidad en el sector. Los trabajos incluyen además la construcción de imbornales y filtrantes, como parte de un sistema de drenaje pluvial diseñado para prevenir inundacionesy garantizar un manejo adecuado de las aguas.

Bisonó señaló que esta iniciativa forma parte del programanacional de Construcción de Viviendas Sociales y Rehabilitaciónde Hábitat, y que los trabajos ya iniciaron con actividades de escarificación del terreno para la adecuación de vías, la readecuación del sistema pluvial y el inicio de reparaciones y mejoramientos de viviendas, con un enfoque integral de desarrollo urbano.

“Este proyecto no se limita a construir o reparar viviendas; se trata de transformar el entorno completo en el que viven las familias.

Calles, drenaje, vivienda y espacios urbanos debenfuncionar de manera articulada para garantizar bienestar y dignidad”, expresó el ministro durante el acto.

El titular del MIVHED subrayó que estas intervenciones responden al compromiso del Gobierno dominicano de llevarsoluciones reales, sostenibles y de impacto social a comunidades que por años han esperado respuestas concretas en materia de infraestructura urbana y vivienda digna.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Luvcrecia Santana, el alcalde del municipio de San Antonio de Guerra, César Rojas, representantes de la Junta de Vecinos del sector Doña Julia, líderes comunitarios y pastores de distintas iglesias, quienesacompañaron al ministro y valoraron positivamente el inicio de los trabajos.

Los comunitarios destacaron que este proyecto representa un avance significativo para el desarrollo integral del municipio, al responder a necesidades históricas y sentar las bases para un crecimiento urbano más ordenado y seguro.

Con esta intervención, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones continúa avanzando en su misión de mejorar losentornos urbanos y garantizar hábitats más seguros, funcionalesy humanos, colocando a las comunidades y a las familias dominicanas en el centro de la política habitacional.

