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Ministro Ito Bisonó acelera entrega de obras deportivas; Pabellón de Taekwondo supera el 75% de ejecución

SANTO DOMINGO, D.N. – El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, mantiene un seguimiento continuo y directo a las obras deportivas que se ejecutan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, destacándose el avance del Pabellón de Taekwondo, que ya supera el 75% de ejecución.

Esta infraestructura, que se construye completamente desde cero, entra en una fase decisiva de terminaciones y acondicionamiento final, tras completar el 100% de su estructura metálica y obras mayores.

“Aquí hay un trabajo diario, de seguimiento cercano, para asegurar que cada obra avance al ritmo que el país necesita. Estamos enfocados en cumplir con los tiempos, pero sobre todo en entregar instalaciones de calidad, que estén listas para recibir a las delegaciones y dejar una base sólida para el deporte dominicano”, expresó Bisonó.

Actualmente, los trabajos se concentran en el cerramiento del edificio y en la instalación de sistemas internos.

 Las áreas de plomería, sanitaria y eléctrica se encuentran canalizadas, con el sistema eléctrico ya cableado en su totalidad, mientras se avanza en la estructura que soportará la iluminación del recinto.

El pabellón contará con un sistema de iluminación que alcanzará los 1,500 lux en competencia y 800 lux en entrenamiento, cumpliendo con los estándares internacionales requeridos.

Asimismo, el área de dormitorios presenta un avance superior al 90%, entrando también en fase de terminaciones, mientras que los trabajos pendientes se concentran principalmente en aspectos exteriores del complejo.

En los principales complejos deportivos del país, las entregas avanzan de manera sostenida. En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ya se ha entregado el Centro Acuático y Pabellón de Esgrima, mientras que en el Parque del Este se han entregado las instalaciones de arco y flecha, el pabellón de gimnasia, tenis de mesa y halterofilia. La ejecución de estas obras forma parte de un esfuerzo integral del Estado dominicano para cumplir con los estándares internacionales y asegurar que el país cuente con instalaciones modernas, funcionales y a la altura de la magnitud de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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