Ministro de Turismo supervisa reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta.

Asegura que todo estará listo este mes de diciembre para su inauguración

La Caleta, Boca Chica. – El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este jueves los trabajos de reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, en este municipio de Boca Chica, que se ejecuta con una inversión superior a los RD$350 millones

El ministro verifico que se esté cumpliendo con el cronograma de intervención, ya que la obra está prevista a inaugurarse este mes de diciembre.

La intervención se realiza con el objetivo de impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural, así como, la creación de senderos, áreas recreativas y de servicios, convertirlo en un atractivo para los turistas que llegan por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y para las familias dominica.

“Estamos aquí en la supervisión final del Parque Submarino La Caleta, que tenia más de 50 años abandonado, lo hemos iluminado y remozado completamente, con nuevos parqueos, la creación de senderos, entre otras intervenciones”, dijo el ministro Collado.

También que sirva como última visita de los turistas antes de abordar el avión y tengan un lugar de esparcimiento y recreación donde puedan disfrutar y sentarse al aire libre con seguridad.

Collado manifestó que la obra tiene un costo de más de RD$ 250 millones en la intervención del parque y un monto superior a los RD$80 millones en los entornos como son los escudos con los países de las Américas y aceras.

Juan Mubarak director Nacional de Patrimonio Monumental, declaró que este parque además de recreativo es cultural, por su gran herencia prehispánica de gran importancia a nivel de la región, la cual fue preservada a la hora de realizar este remozamiento.

Indicó, que en la segunda etapa se hará un centro de interpretación donde se explicará el significado del lugar desde antes de llegar los españoles

La intervención se desarrolló en un área general de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizó un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativo a los países de América y el Caribe, que contempla el remozamiento Monolitos (escudos), ubicados en salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Este incluye la intervención paisajística a todo lo largo del parque, siempre teniendo en cuenta la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este Parque Nacional. Además, cuenta con la construcción de nuevos senderos peatonales, estacionamientos, plazas, zonas de esparcimiento, miradores, área de recreación infantil, y módulo para vendedores. También cuenta con un módulo de servicio, baños y oficinas de Politur.

