Ministro de Turismo reabre más calles en Ciudad Colonial y presenta obras de estabilización de monasterio de San Francisco.

Compartela

Dice que ambas intervenciones forman parte de los avances del proyecto de Rehabilitación de Calles que se ejecuta en el centro histórico.

Santo Domingo, D.N.- El ministro de Turismo, David Collado, dio este viernes apertura a los tramos de las calles 19 de Marzo y Hostos en la Ciudad Colonial, donde también presentó las obras de estabilización del histórico monasterio de San Francisco.

Ambas intervenciones forman parte de los avances del proyecto de Rehabilitación de Calles que se ejecuta en el centro histórico, visitados miles de turistas durante todo el año.

El ministro Collado dispuso la apertura al tránsito de las calles 19 de Marzo, entre Arzobispo Nouel y El Conde y Hostos, entre El Conde y Salomé Ureña.

Con la apertura de dichos tramos, el ministro Collado cumple con su promesa de no tener calles en obras durante el mes de diciembre, para evitar que afecte a los comercios que operan en ese espacio urbano y permitir una plena celebración de las navidades.

«Hoy estamos aquí dejando abierto al tránsito de estas importantes vías y presentando la obra de estabilización del monasterio San Francisco, algo verdaderamente importante para preservar nuestra historia», dijo Collado.

Destacó que ambos proyectos se ejecutan dentro del Programa de Revitalización de Ciudad Colonial, intervención que tiene como finalidad revitalizar el centro histórico en sus aspectos urbano, económico y de turismo cultural.

El Programa se desarrolla con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)y es ejecutado por el Ministerio de Turismo, a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), y en coordinación con el Ministerio de Cultura (MINC) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

El alcance de las obras en las calles incluye: la colocación de nuevo pavimento con tabletas de hormigón en calzadas y aceras; diseño con plataforma única, para un desplazamiento peatonal seguro; señalizaciones podotáctiles, para guiar con seguridad a las personas con visión reducida.

También se rehabilitó la red hidrosanitaria, se sustituyó la red de agua potable y las acometidas, tanto en negocios como en residencias, además de que se separó el drenaje sanitario del drenaje pluvial.

El soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones se ejecutará en la fase final que corresponde del proyecto.

En cuanto a las Obras de Protección para la Estabilización del Monasterio de San Francisco, que presentó Collado, fueron realizadas con el objetivo de preservar la integridad arquitectónica y proporcionarle resistencia a este conjunto monumental.

También para protegerlo de un colapso por un fenómeno natural, frenando su deterioro y la pérdida gradual de las estructuras, que causaron el paso del tiempo, los desastres naturales que han impactado la isla y el desuso.

Con estos estos trabajos se logró mantener a salvo este monasterio, también conocido como Las Ruinas, que es unas de las reliquias monumentales más valiosas del patrimonio histórico y cultural de República Dominicana.

Durante estas actividades, el ministro Collado reiteró su compromiso con el bienestar y el progreso de la comunidad de Ciudad Colonial y, la protección de la riqueza patrimonial que guarda la Ciudad Primada.

Escrita Por