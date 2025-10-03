Compartela

San Isidro, Santo Domingo Este. – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., encabezó este jueves una jornada de trabajo en la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), con el objetivo de conocer de primera mano los proyectos en ejecución, fortalecer las capacidades operativas y dar seguimiento a los planes de modernización de esta institución militar.

A su llegada a la Base Aérea de San Isidro, el alto mando militar fue recibido con los honores correspondientes a su investidura. Posteriormente, dirigió un mensaje a las tropas en el que resaltó la entrega, disciplina y compromiso de los hombres y mujeres del aire, subrayando la trascendencia de su labor en la defensa y seguridad del espacio aéreo nacional. En ese mismo escenario, anunció el inicio de obras de remozamiento orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del personal que presta servicio en la base aérea.

Durante la jornada, el Estado Mayor General de la FARD presentó al ministro un informe detallado sobre los proyectos estratégicos en desarrollo, el estado actual de las aeronaves y las iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad de respuesta y la modernización tecnológica de esta rama castrense.

La agenda incluyó además una exhibición de capacidades, en la que escuadrones de combate y de rescate realizaron maniobras aéreas, demostrando el alto nivel de preparación, destreza y alistamiento de las unidades especializadas de la Fuerza Aérea.

Durante la visita, el comandante general de la FARD, mayor general piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez, entregó al ministro Fernández Onofre un reconocimiento en nombre de toda la institución, como muestra de gratitud por el respaldo brindado al desarrollo, fortalecimiento y modernización de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

