Ministro David Collado y la embajadora Leah Campos realizan visita al portaaviones USS Nimitz

Santo Domingo. – El ministro de Turismo, David Collado, realizó este domingo una visita de cortesía al portaaviones USS Nimitz (CVN-68), por invitación de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos.
La visita inició en la Base Aérea de San Isidro y contó con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; del vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada de República Dominicana; del vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros; y del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana.
A su llegada al USS Nimitz, la delegación fue recibida por el Capitán de Navío Joseph J. Furco, comandante de esta emblemática embarcación de la Armada de los Estados Unidos, quien encabezó un recorrido por distintas áreas operativas del portaaviones.
Durante la visita, las autoridades conocieron de cerca las capacidades, operaciones y funcionamiento de una de las unidades navales más importantes de la flota estadounidense.
La actividad se desarrolló en un ambiente de cordialidad y cooperación, fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración entre la República Dominicana y los Estados Unidos.