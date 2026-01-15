Ministro David Collado inicia su primera presentación del año en Orlando, Florida.

Compartela

Destaca el rol que juegan los agentes de viajes y turoperadores en la llegada de turistas a RD.

Orlando, Florida, Estados Unidos, 15 de enero 2026.-El ministro de Turismo, David Collado, inició aquí su primera presentación de promoción internacional del año, destacando los aportes del estado de la Florida al crecimiento del turismo dominicano.

En su primer roadshow de este 2026, Collado presentó a cientos de agentes de viajes, turoperadores y otros actores del sector de la bella y diversificada oferta turística de República Dominicana.

«Sin lugar a dudas el éxito del turismo de nuestro país viene del acercamiento con los agentes de viajes y tour operadores en todo el mundo. Gracias por estar aquí», dijo el ministro Collado.

El funcionario calificó esos encuentros como una estrategia clave, que ha permitido que más del 50 % de los turistas que visitan al país, lo hagan a través de agentes de viajes y tour operadores.

En su presentación el ministro de Turismo dominicano mostró las nuevas marcas hoteleras, los nuevos destinos turísticos y las mejoras en las playas y sus accesos.

Collado también destacó el aporte del estado de Florida como emisor de turistas hacia República Dominicana.

Informó que solo el año pasado su país recibió 627,094 turistas residentes en el estado de Florida.

Agregó que las ciudades de Miami, Orlando y Tampa aportaron más del 40% de este influjo de turistas.

«Si Florida se considerara como un país emisor, el volumen de turistas residentes en ese estado que viajan a República Dominicana lo ubicaría en el tercer lugar, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá», puso de ejemplo el funcionario.

Collado dejó en claro el impacto que tuvo esa llegada de turistas del estado de Florida en la economía dominicana.

«Eso no son solo números. Esa llegada de turistas representó 41,390 empleos, más de 443 millones de dólares en divisas y más de 10,679 millones de pesos en pago de impuestos», subrayó el ministro Collado.

