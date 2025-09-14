Ministro David Collado Anuncia Inversión de $1,000 Millones y la Aprobación de un Aeropuerto Privado para Río San Juan

Compartela

RÍO SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA – El Ministro de Turismo, David Collado, ha anunciado la firma de un acuerdo estratégico que inyectará una inversión de mil millones de dólares ($1,000,000,000) en el desarrollo turístico de Río San Juan. La inversión, liderada por el reconocido empresario y exdeportista Alex Rodríguez, está condicionada a la construcción de un aeropuerto privado y no comercial en la zona, una solicitud que ya ha sido aprobada por el Presidente de la República.

Según el Ministro, la aprobación de este aeropuerto responde a la necesidad de facilitar el acceso a un segmento de turismo de altísimo nivel. Los visitantes que llegan en vuelos privados y que se hospedan en villas con tarifas de hasta 15,000 dólares diarios o habitaciones de hotel de 2,000 dólares por noche, enfrentan actualmente el desafío de realizar largos traslados terrestres desde los aeropuertos de Samaná y Puerto Plata. La nueva infraestructura permitirá su llegada directa, mejorando significativamente la experiencia de viaje.

Río San Juan ya se ha consolidado como un destino de lujo, albergando el Hotel Amanera, una de las marcas hoteleras más prestigiosas del mundo y la de mayor tarifa en toda la República Dominicana. Este nuevo proyecto, que incluye la construcción de villas y apartamentos de lujo, se presenta como una continuación lógica de esta oferta de primer nivel.

El Ministro Collado enfatizó que esta iniciativa generará un impacto económico y social sin precedentes en la región. «Esta inversión no solo consolidará a Río San Juan como un destino de primer nivel, sino que también lo posicionará como un competidor serio para los destinos turísticos más establecidos del país, como Punta Cana,» declaró. Se espera que el proyecto impulse la venta de propiedades y transforme la economía local, marcando una nueva era para el desarrollo turístico de la costa norte.

SOBRE EL MINISTERIO DE TURISMO: El Ministerio de Turismo de la República Dominicana es la entidad gubernamental encargada de regular, dirigir y promover el desarrollo sostenible del turismo en el país, uno de los principales motores de la economía nacional.

SOBRE RÍO SAN JUAN: Río San Juan es un pintoresco municipio de la provincia María Trinidad Sánchez, en la República Dominicana. Conocido por su impresionante belleza natural, playas de arena blanca y la famosa Laguna Gri Gri, es un destino emergente en el mercado de turismo de lujo.

Escrita Por