Ministro Collado supervisa trabajos en la plaza cultural seibana y anuncia será entregada en diciembre.

Compartela

Dice la obra se convertirá en un gran atractivo turístico para la provincia de El Seibo y toda la región Este.

Santa Cruz, El Seibo, Domingo 30 de noviembre 2025.-El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este domingo los avances en los trabajos de reconstrucción de la Plaza multiuso y cultural seibana en esta provincia y anunció que será inaugurada en las primeras semanas de diciembre.

Además de las corridas de toros, la plaza, que requirió una inversión RD$300,780,963, servirá de escenarios para conciertos y todo tipo de actividades, lo que dinamizará la economía de la provincia.

La obra de la plaza multiuso contará con una capacidad de 3,500 personas, estacionamientos para autobuses y carros, y un área infantil de 2,567 metros.

«Vinimos a supervisar esta importante obra, comprobar que se está cumpliendo con el cronograma de reconstrucción», dijo el ministro de Turismo al realizar un recorrido por el área.

Aseguró que la nueva y moderna plaza generará un importante impulso al desarrollo del turismo en la provincia y tendrá un gran impacto en el progreso de toda la zona.

«Esta nueva plaza multiuso y cultural marcará un antes y un después en el desarrollo del turismo de la provincia y tendrá un gran impacto su economía «, indicó Collado.

Sobre la obra

El proyecto es una obra de 5,700 metros cuadrados de construcción en un área de intervención de 20,560, diseñada con el objetivo de promover el desarrollo del turismo cultural de la zona, debido a que es la única provincia del país donde se desarrolla el arte taurino.

La plaza, que tendrá una capacidad para 3,500 personas, fue diseñada tomando en cuenta la creación de espacios arquitectónicos incluyentes, de forma que el usuario pueda tener acceso a todas las áreas de este.

La misma posee una plaza de esparcimiento que rodea toda la infraestructura de 17,760 metros cuadrados; comprendiendo estacionamientos para 107 vehículos, 7 autobuses, 36 motores.

Además, de 4,521 metros cuadrados de paisajismo, área infantil de 2,567 metros cuadrados, iluminación, equipamiento, seguridad; lo necesario para el uso y disfrute de todos los usuarios que la visiten.

El proyecto Plaza Multiuso cuenta en su interior con un salón multiuso con capacidad para 60 personas, palcos con capacidad 56 personas, oficinas, 6 módulos de venta de 70 metros cuadrados, así como con área de preparación, mesas, cocina y área infantil.

Asimismo, almacenes, establos para los toros durante las celebraciones, camerinos, boletería, punto de información, tienda de regalos, sala de espera.

Escrita Por