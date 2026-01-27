Ministro Collado inaugura reconstruido parque Duarte y su entorno en Samaná

Compartela

Turismo ha invertido más de RD$1,785 millones en toda la provincia

Santa Bárbara, Samaná, 27 de enero.- El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este martes el parque central Juan Pablo Duarte y su entorno, reconstruido con una inversión de RD$51,981,533.

La reconstrucción de ese parque, un viejo reclamo de la población, consistió en la intervención de un área total de 5,322 metros cuadrado.

Para esta intervención se ejecutaron los trabajos de reconstrucción de 1,058 metros cuadrados de acera y 521 metros lineales de contenes, incluyendo los 1,834 metros cuadrados de plazas internas en ladrillos.

Mediante una llamada telefónica el presidente Luis Abinader manifestó que este es el año de Samaná, al tiempo de celebrar la inauguración de este parque.

Además, indicó, que las obras que han sido entregadas en Samaná y otras en desarrollo generan miles de empleos de calidad, los cuales aportan al desarrollo turístico de la zona.

El ministro Collado dijo que esa obra es parte de la inversión que realiza el ministerio de Turismo como parte de impulsar el fortalecimiento del desarrollo turístico de Samaná.

«Hoy volvemos a Samaná a entregar este simbólico parque y reiterarle que el turismo aquí está en su mejor momento», indicó el funcionario.

Acompañado de autoridades provinciales y municipales,

Collado dejó en claro que desde el Ministerio de Turismo no se escatimará ningún esfuerzo para seguir invirtiendo en Samaná hasta convertir esta provincia en el «gran destino que merece ser».

Como parte de la intervención se contempló la reconstrucción del parque con sus senderos, reconstrucción de la glorieta, reacondicionamiento de la cafetería y el reacondicionamiento de áreas de esparcimientos.

También incluyó la instalaciones eléctricas, instalación de señaléticas y reconstrucción de jardineras y paisajismo.

Dentro del equipamiento se instalaron juegos infantiles, mobiliario urbano con zafacones, bolardos y bancos de hormigón revestidos con espaldar en madera sintética.

