Ministro Collado firma acuerdo para la intervención de la playa y malecón de Boca Chica

Las intervenciones, que tendrá una inversión de 600 millones de pesos, marcará un antes y un después en Boca Chica.

Boca Chica. – El ministro de Turismo, David Collado, anunció este domingo el inicio de los trabajos de remodelación de la playa de Boca Chica y otras obras colaterales en esta demarcación turística.

Así quedó consignado en el acuerdo que firmó este domingo el ministro Collado con las diferentes asociaciones de Boca Chica y otros grupos sociales.

Durante una reunión con los vendedores, comerciantes y funcionarios del ayuntamiento de Boca Chica, el funcionario anunció una inversión de 600 millones de pesos para el rescate de la principales playa de la ciudad capital y zonas aledañas.

Los trabajos incluirán la reconstrucción del malecón de esta turística comunidad, desde la playa San Andrés hasta Boca Chica, así como el asfaltado de todas las calles de todo el entorno, la reparación del sistema de drenaje y tratamiento de aguas negras.

Asimismo Collado anunció la construcción de tres parques centrales; que incluye el de la Plaza Los Caracoles y el Infantil.

También la creación de un clúster turístico y con el apoyo de universidades, la capacitación de los jóvenes en el área turística.

Durante la reunión donde escuchó las inquietudes de los comunitarios y comerciantes, Collado garantizó que dentro de este plan no se quedará fuera ningún vendedor que tenga su espacio reconocido por la asociación de trabajadores de la playa.

Asimismo aseguró que cada comerciante será beneficiado con los mobiliarios y electrodomésticos en material de acero inoxidable en sus casetas correspondientes.

Collado también informó que estos comerciantes tendrán garantizados la aprobación de préstamos de emprendimiento inmediatos, a través de Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMYPIME) a una tasa preferencial, a los fines de que puedan bancarizarse y desarrollar sus negocios.

Los comunitarios y comerciantes de Boca Chica al agradecer al ministro por anuncio de las obras, le solicitaron la creación de un patronato para asegurar el orden y la salubridad e higiene en las instalaciones.

Los trabajos estarán iniciando en un plazo de 90 días y esta misma semana una delegación de técnicos realizarán, de inmediato, un levantamiento para tales fines.

Las licitaciones para estos trabajos ya fueron subidas al portal de la institución y estarán supervisadas por universidades, iglesias y el clúster turístico municipal, para garantizar la transparencia.

“Llegó la hora de Boca Chica y vuelvo a asegurar que no culminaré mi gestión hasta que esta playa no esté totalmente recuperada y no tendrá nada que envidiarles a ninguna playas del país.” – dijo Collado entre aplausos de los lugareños.

En el encuentro participaron además el diputado local Geison Castillo, el presidente de la Comisión De Turismo de la Cámara De Diputados, Aníbal Diaz, y representantes de la sala capitular y representantes de los distintos gremios de trabajadores de la playa.

