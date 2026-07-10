Ministro Collado firma acuerdo con ITF para fortalecer de la Movilidad Turística Sostenible.

El organismo internacional reconoce la gran labor de David Collado por su liderazgo en la industria turística mundial.
Punta Cana, República Dominicana, 29 de julio. – El ministerio Turismo y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) firmaron este miércoles aquí un memorándum de cooperación con el fin de promover iniciativas de interés común orientadas al fortalecimiento de la Movilidad Turística Sostenible.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Turismo, David Collado y Stephen Cotton, secretario general de la ITF, en el marco de la reunión del Comité Nacional de Coordinación del Caribe (NCC) de la ITF, celebrada en República Dominicana.
El propósito del presente memorando es establecer un marco general de cooperación entre el MITUR y la ITF, con el fin de promover iniciativas de interés común orientadas al fortalecimiento de la Movilidad Turística Sostenible, entendida como un elemento estratégico para mejorar la competitividad del destino, la calidad de la experiencia del visitante, la sostenibilidad del turismo y el desarrollo económico y social de República Dominicana.
El acuerdo garantizará fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, información y buenas prácticas internacionales, así como promover la articulación institucional en aquellos temas de interés común que contribuyan al fortalecimiento de la movilidad turística sostenible, asimismo, la integración del transporte terrestre como un componente esencial de la cadena de valor del turismo, dentro del ámbito de las competencias de cada una de ellas y con estricto respeto al marco jurídico vigente de República Dominicana.
El memorándum de entendimiento también establece «Promoción de la Movilidad Turística Sostenible, mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas internacionales y recomendaciones que contribuyan a fortalecer la conectividad de los destinos turísticos, la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de los servicios de transporte terrestre vinculados a la actividad turística».
Además, se impulsará el intercambio de conocimientos y cooperación técnicas obre tendencias internacionales, innovación, sostenibilidad, calidad de los servicios y demás aspectos relacionados con el transporte terrestre como componente de la movilidad turística sostenible.
El ministro Collado valoró como positivo el acuerdo, tomando en cuenta la representación del sector transporte en la industria turística.
Dijo que mediante el acuerdo se robustecerán los estándares y buenas prácticas internacionales que contribuyan al fortalecimiento de una movilidad turística segura, eficiente y sostenible, favoreciendo una experiencia de calidad para los visitantes.
Luego de la firma del acuerdo, los líderes de la ITF entregaron un reconocimiento al ministro Collado por su liderazgo en el sector turístico a nivel internacional.
«Por su destacado liderazgo en la promoción de un turismo sostenible que impulsa el desarrollo económico y social del país, fortalece la movilidad y reconoce el valor del trabajo digno como motor del progreso, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación entre los sectores del turismo y el transporte, en beneficio de la clase trabajadora del sector turístico de República Dominicana», destaca la placa de reconocimiento.
El ministro Collado agradeció el gesto y manifestó que ese es un reconocimiento al pueblo dominicano, al que definió como el gran anfitrión de todos los turistas que visitan el país.
Entidades sindicales dominicanas presentes
La actividad reunió a los principales dirigentes de las organizaciones sindicales del transporte de la República Dominicana, en representación de federaciones, confederaciones, sindicatos y asociaciones vinculadas al transporte de pasajeros y al transporte turístico.
Entre las entidades participantes figuraron la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CNTU), la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (MOCHOTRAN), la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRAPEGO), la Federación Nacional de Transporte Unido (FENATRAUNI) y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATRANSC).
También estuvieron representadas la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNET), la Federación El Progreso, la Federación de Taxistas Turísticos del Norte (FETATURNO), la Federación de Taxistas Turísticos del Este (FETTUDE), la Federación Dominicana de Taxistas Turísticos (FEDOTATUR) y la Federación Primero de Mayo.
Asimismo, participaron la Federación Nacional de Transporte Turístico (FENATRATUR), FEDETRABO, UNATRAFIN, FENAMOTO, así como representantes de sindicatos y asociaciones de taxis turísticos de distintas zonas del país.