Compartela

El funcionario destacó las atracciones turística de la provincia y dijo que se trabaja para lanzarla como Marca Ciudad.



Salcedo, Hermanas Mirabal.-El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciada, este jueves, la reconstrucción de la isleta en la carretera Manolo Tavárez Justo, próximo a la entrada de este municipio de la provincia Hermanas Mirabal.

La obra, cuya construcción tendrá un costo superior a los ocho millones de pesos, está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, CEIZTUR.

Esa intervención tiene el objetivo de reforzar la identidad cultural, ofrecer un hermoso espacio de bienvenida a residentes y visitantes.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra para este municipio y toda la provincia Hermanas Mirabal, por símbolo de heroísmo que representa para el país.

«Con esta obra rendimos honor a quien honor merece: las hermanas Maribal. Asimismo impulsamos el turismo de esta provincia, su cultura, su historia, su gastronomía y su naturaleza», afirmó el ministro Collado.

El ministro de Turismo informó que se realizará una intervención integral para declarar la provincia Hermanas Mirabal como Marca Ciudad y reveló que será promovida como destino en la feria turística de FITUR, que se celebrará en enero en Madrid, España.

Asimismo dejó en claro su firme compromiso de continuar con el impulso del turismo interno, la creación de empleos fruto del dinamismo en el sector, y llevar obras a las comunidades y litorales con potencial turístico.



La intervención consistirá en una moderna, espaciosa y colorida obra que avisará a visitantes de la llegada a la provincia céntrica del Cibao, de enorme potencial histórico, de recursos naturales, cultural y turístico.



La obra, de aproximadamente 762.40 metros cuadrado, contempla, un área de explanada, letrero de marca ciudad, mobiliario urbano, escalinatas, rampas, señaléticas, depósitos de basura, paisajismo e iluminación.



También recibirá la adecuación de imbornales, de contenes y señaléticas viales para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en la zona.

A la actividad, encabezada por el ministro Collado, asistieron las principales autoridades provinciales y municipales, quienes expresaron su agradecimiento por la obra.

Escrita Por