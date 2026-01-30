Ministro Collado deja iniciada obra en la playa de Punta Rucia, Puerto Plata.

También realiza recorrido de supervisión en los trabajos de la plaza de Sosua, que se levanta con una inversión de más de 558 millones de pesos.
Estero Hondo, Puerto Plata, jueves 26marzo.- Como forma de continuar en el rescate de los espacios públicos que fortalezcan la oferta turística de las comunidades, el ministro David Collado dejó iniciados los trabajos un parador fotográfico en la playa de Punta Rucia,
ubicada en el distrito municipal de Estero Hondo, municipio La Isabela, de la provincia Puerto Plata.
La obra, supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del MITUR, tendrá un costo de RD$10, 822,480.
El nuevo parador fotográfico contribuirá a la creación de un punto de referencia visual que promocione el destino, fortalezca la identidad local, ofrezca mayor seguridad y embellecimiento del entorno turístico de esa hermosa playa.
El ministro Collado dijo que pequeñas obras como esa dan un gran cambio a los entornos y sirve de atracción a quienes visitan la impresionante playa de Punta Rusia.
«Este parador fotográfico marca el punto de partida de otras intervenciones y acciones del ministerio de Turismo en toda esta hermosa zona de Punta Rucia y La Ensenada», afirmó el funcionario.
El espacio a intervenir comprende un área total de 352 metros cuadrados y 1,391 metros cuadrados de área de influencia, que incluye asfalto de vía y reconstrucción de acera este, contenes y cubresuelos para protección de borde costero.
Este alcance incluye aceras peatonales, bordillos, contenes, jardines y letrero de marca ciudad en hormigón armado, trabajos de pavimentación, construcción de aceras, señaléticas viales, iluminación y paisajismo.
El nuevo parador fotográfico marcará la llegada de visitantes locales y extranjeros a este destino de Punta Rucia, definido como paraíso escondido y tranquilo, famoso por sus aguas cristalinas color turquesa y arena blanca.
Además del ministro de Turismo, a la actividad asistieron autoridades de la provincia, alcaldes, comunitarios y empresarios de Puerto Plata.
Tras culminar la actividad en Punta Rucia, el ministro Collado realizó un recorrido de supervisión en una moderna plaza en Sosua, que se construye con una inversión de más de 558 millones de pesos.
Informó que el ministerio de Turismo ha invertido más 1,700 millones de inversiones en Puerto Plata.