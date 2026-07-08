Ministerio de Turismo y ADAVIT impulsan el turismo interno con exitoso “Tam Trip” en Constanza

La iniciativa, organizada por el MITUR junto al Clúster Ecoturístico de Constanza, busca conectar a las agencias de viajes con la oferta emergente y de naturaleza del destino de la provincia La Vega.
Constanza, La Vega. Con objetivo de conectar de manera directa a los principales comercializadores de experiencias del país el Ministerio de Turismo (MITUR), en colaboración con el Clúster Ecoturístico de Constanza, coordinó un viaje de familiarización (Fam Trip) dirigido a agencias de viajes y turoperadores de la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT).
La iniciativa busca que los agentes de viajes se vinculen de forma más efectiva con la variada y renovada oferta receptiva de Constanza, impulsando el desarrollo del turismo interno en los destinos emergentes de República Dominicana.
La jornada inició con una cálida recepción en el emblemático restaurante Antojitos d’Lauren, punto de partida para una intensa agenda. Los profesionales del sector vivieron de primera mano un emocionante safari hacia el Parque Nacional Valle Nuevo, junto a la experiencia Safari Constanza, donde visitaron el majestuoso Salto de Aguas Blancas, continuando con una parada experiencial en Café Suculento.
La riqueza gastronómica del municipio fue protagonista durante el almuerzo en La Esquina Gastro Bar, donde los presentes degustaron platos emblemáticos con sabor local.
Para cerrar, el restaurante Odalis Grill acogió una tarde formativa y de negocios, donde posterior a una presentación en general de la oferta natural del destino a cargo de Nelson Duran, presidente del Clúster Ecoturístico de Constanza, los turoperadores conocieron a fondo las propuestas de alojamiento, excursiones y servicios de empresas clave de la zona.
Entre las ofertas presentadas fueron el Hotel Constanza, Hotel Alto Cerro, Fresas Ariyama y el Restaurante Aguas Blancas, interactuando directamente con los propietarios y representantes de la cadena de valor local.
Los agentes de viajes participantes se mostraron sumamente entusiastas y destacaron el valor de esta iniciativa del Ministerio de Turismo, resaltaron, de manera especial, el notable involucramiento de la comunidad y la sólida unidad que muestran los actores turísticos de Constanza para ofrecer propuestas frescas y competitivas.
De igual manera, desde la OGD de Constanza a cargo de Hosanna Duran, la misma agradeció profundamente la visita de estos agentes, que ponen en valor el destino, dando a conocer a Republica Dominicana más allá del sol y la playa.
Esta acción marca el inicio de una serie de recorridos y estrategias de promoción y fomento que el MITUR estará desplegando de manera continua en diferentes destinos emergentes y en desarrollo a nivel nacional, reafirmando el compromiso institucional con la diversificación del producto turístico dominicano.