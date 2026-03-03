Compartela

La Romana.– El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció que el Ministerio implementará un sello que servirá como lcertificación contra el trabajo infantil impulsado por Save the Children, como parte del respaldo oficial del Gobierno a esta iniciativa orientada a reconocer a las empresas comprometidas con la erradicación del trabajo infantil y la protección integral de la niñez en la República Dominicana.

El funcionario reiteró que en los últimos cinco años el país ha asumido como prioridad nacional todo lo relativo a la defensa de los derechos de los niños y niñas, impulsando acciones firmes contra el matrimonio infantil y fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a eliminar el trabajo infantil.

“La protección de nuestra niñez es un compromiso irrenunciable. No podemos hablar de desarrollo sostenible si nuestros niños no están protegidos”, expresó.

Olivares explicó que el sello de certificación promovido por Save the Children será un proceso voluntario mediante el cual empresas privadas, instituciones y organizaciones sociales podrán acreditar el cumplimiento de estándares responsables en materia de protección infantil.

“Este sello de certificación no es un simple reconocimiento, es una declaración pública de compromiso con la niñez dominicana”, afirmó.

Durante su intervención, el ministro resaltó de manera especial la labor filantrópica y empresarial de Juan Tomás Díaz, presidente de Save the Children, a quien definió como un referente de responsabilidad social en el sector privado.

“Quiero destacar la labor filantrópica y empresarial de Juan Tomás Díaz, quien ha demostrado que el liderazgo empresarial puede ir de la mano con un profundo sentido humano”, manifestó.

“Cuando empresarios como Juan Tomás Díaz asumen la defensa de la niñez como parte de su visión institucional, el país avanza hacia un modelo de desarrollo más justo y solidario”, agregó.

El ministro sostuvo que la alianza entre el Estado, organizaciones internacionales y el sector empresarial es clave para consolidar una República Dominicana libre de trabajo infantil.

La certificación impulsada por Save the Children busca convertirse en un referente nacional que incentive buenas prácticas corporativas, fortalezca el compromiso colectivo con los derechos de la niñez dominicana y consolide los esfuerzos sostenidos del país para erradicar el trabajo infantil.

