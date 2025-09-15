Ministerio de Defensa conmemora Independencia de Centroamérica y, como parte de la CFAC, condecora a 44 militares dominicanos

Compartela

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó este lunes una solemne ceremonia de izada de banderas en conmemoración del 204 aniversario de la Independencia de los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), reafirmando los lazos históricos, culturales y de integración que unen a la República Dominicana con estas naciones.

Como parte de este marco conmemorativo, y en su condición de miembro activo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), el MIDE organizó el acto de imposición de condecoraciones, en el que fueron reconocidos con la Medalla al Mérito en distintos grados un total de 44 miembros de las Fuerzas Armadas dominicanas.

La CFAC es un organismo regional de cooperación militar creado en 1997, que tiene como misión principal fortalecer la confianza mutua, la seguridad democrática y la cooperación en defensa entre los países que la integran: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, acompañado por los miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como por diplomáticos acreditados en el país y delegaciones militares de las naciones integrantes de la CFAC.

Durante su intervención, el ministro Fernández Onofre resaltó que estas distinciones no solo reconocen el mérito individual de los militares dominicanos, sino que reflejan el compromiso colectivo de las Fuerzas Armadas con la paz, la seguridad y la integración regional. Subrayó, además, que la gesta independentista de los países centroamericanos abrió el camino hacia la autodeterminación de los pueblos y que, hoy, ese espíritu se mantiene vivo a través de la cooperación en materia de defensa y seguridad.

El acto inició con la izada de banderas y el pase de revista en el frontispicio del Ministerio de Defensa, donde fueron interpretados el Himno Nacional Dominicano, el Himno de las Américas y el Himno de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, se procedió a la entrega de las condecoraciones autorizadas mediante los decretos presidenciales No. 69-25, 553-24 y 88-24, en cinco categorías: Cruz de Oro (1er grado), Cruz de Plata (2do grado), Medalla de Plata (3er grado), Medalla de Operación Humanitaria y Distintivo de la CFAC.

Entre los condecorados figuran Oficiales Generales y Almirantes del Estado Mayor General de las FF.AA., Oficiales Superiores, Subalternos, Suboficiales, alistados y asimilados militares, quienes recibieron los diferentes grados de la Medalla al Mérito.

La ceremonia contó con la participación de representantes diplomáticos de los países miembros de la CFAC acreditados en el país: Edwin Arias Chinchilla, Embajador de Costa Rica; Dania Elena Tolentino Membreño, Embajadora de El Salvador; Marlene Reynoso Urzúa, Ministro Consejera de Guatemala; José Antonio Lorenzana Reyes, Ministro Consejero de Honduras; y un delegado de la Ministra Consejera de Nicaragua, Darling Ríos Munguía.

