Ministerio de Agricultura dispondrá de personal técnico para dar apoyo a ganaderos de la Línea Noroeste

Santiago Rodríguez. – El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, anunció la disposición de personal técnico especializado para brindar apoyo directo a los ganaderos de la Línea Noroeste, como parte de un plan de trabajo orientado a fortalecer la producción lechera y garantizar la sostenibilidad del sector.

El anuncio fue realizado al pronunciar el discurso de apertura de la décima versión de Expo Montaña 2026, la feria regional lechera más importante del país, celebrada en la provincia de Santiago Rodríguez en la que participan productores, expertos nacionales e internacionales.

Durante su intervención, el titular de Agricultura destacó que el sector ganadero de esta región produce alrededor del 50 % de la leche que se consume en la República Dominicana, lo que —dijo— evidencia la capacidad productiva, la resiliencia y el compromiso de los ganaderos con la seguridad alimentaria nacional.

Espaillat reconoció los desafíos que enfrenta el sector, entre ellos el acceso al agua, la necesidad de mejorar la infraestructura de bebederos para las reses, así como la disponibilidad de mano de obra y asistencia técnica, pero aseguró que el Gobierno trabaja de manera coordinada para ofrecer soluciones viables.

“Quiero que sepan que en la actual gestión de Gobierno el sector ganadero no morirá. Por eso en coordinación con todos ustedes, dispondremos del personal técnico necesario para iniciar un plan de trabajo estructurado, que nos permita trazar una ruta crítica y atender, dentro de nuestras posibilidades, las principales necesidades del sector”, expresó el ministro.

Asimismo, afirmò que las puertas del Ministerio de Agricultura están abiertas para el diálogo permanente y la articulación con los productores, con el objetivo de no solo mantener los niveles actuales de producción, sino incrementarlos de forma ordenada, eficiente y sostenible.

Expo Montaña celebra este año su décima edición, consolidándose como un espacio de intercambio de conocimientos, innovación y buenas prácticas, que contribuye al fortalecimiento de la ganadería lechera y al desarrollo rural del país.

La actividad fue organiza por el colectivo Nueva Generación Ganadera que preside Luis Felipe Checo e integran Arismendy Almonte vicepresidente , Henry Bueno tesorero y Juan Manuel García secretario.

