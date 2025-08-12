MINERD e Infraestructura Escolar desarrollan jornada de intervención y rehabilitación de centros educativos en Duarte y Hermanas Mirabal

Compartela

Disponen reanudar y acelerar trabajos para terminación de dos escuelas con 38 aulas en San Francisco de Macorís y Tenares tras 12 años paralizados

San Francisco de Macorís, RD.-El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y en coordinación con la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de San Francisco de Macorís, realizó este lunes una jornada de intervención y rehabilitación de centros educativos en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, con el objetivo de atender las necesidades estructurales de cara al próximo año escolar, que inicia el 25 de agosto.

Durante el proceso fueron intervenidos varios planteles, entre ellos el centro educativo Manuel María Castillo, la Escuela Básica Padre Brea, así como los centros Los Balbi y Las Caobas. Igualmente, la Escuela Isidro Antonio Estevez, Politécnico Vicente Aquilino Santos, Escuela Primaria Adelaida Pérez Vega, y la Escuela de Villa Amaro en Salcedo, en el marco del Plan Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7, que ejecuta el Gobierno a través de la DIE.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo, destacó que la intensificación de las labores de mejora y remozamiento en los distritos escolares de la región, forma parte de una estrategia prioritaria del MINERD, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

«En nombre del ministro Luis Miguel de Camps venimos aquí con la finalidad de no hacer muchos discursos, sino con la intención de seguir anunciando las intervenciones concretas que como demandas prioritarias tenemos en el Ministerio de Educación y la Dirección de Infraestructura Escolar», subrayó el viceministro.

De su lado, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores, se han instalado dos empresas constructoras en la zona y brigadas de emergencia para trabajar de manera conjunta con la Dirección Regional 07 del MINERD y el acompañamiento de la ADP para priorizar los centros que están siendo intervenidos desde esta semana.

«Quiero decirles, que estas empresas y las brigadas no se van de aquí hasta que esas prioridades que son importantísimas para iniciar el año escolar estén resueltas», aseguró el funcionario.

En tanto, Robert Frías, presidente de la ADP en la seccional de la Provincia Duarte, propuso la creación de una comisión de seguimiento a las obras, con el objetivo de garantizar que ningún centro quede sin intervención cuando lo requiera.

“Sabemos que no todo podrá resolverse de inmediato, porque una escuela no se construye en uno o dos días. Pero depositamos nuestra esperanza en que estas obras inicien lo antes posible y se evidencie un trabajo continuo y comprometido”, indicó el dirigente magisterial.

Durante su intervención, Frías subrayó que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país y recordó que “la educación es el alma liberadora de los pueblos”. En ese sentido, reafirmó su compromiso de impulsar el inicio y la conclusión oportuna de las mejoras necesarias en los centros educativos.

En los recorridos encabezados por el Viceministro Francisco D’Óleo y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, tras visitar el centro Los Balbi de 28 aulas en el sector La Madeja en San Francisco de Macorís, se dispuso la reanudación de los trabajos dentro del Plan 24/7 para acelerar su terminación tras 12 años paralizados.

De igual manera, la agilización de los trabajos de terminación del plantel Isidro Antonio Estevez de 10 Aulas ubicado en la comunidad Blanco Arriba del municipio de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal, el cual lleva alrededor de 12 años en construcción y se encuentra avanzado en un 90%, por lo que Herrera indicó estará listo en 15 dias para ser incorporado al nuevo año escolar.

En la jornada también participaron la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortéz; el director regional 07, Wilson Ortega; el ingeniero Aarón Hernández, encargado regional Nordeste de Infraestructura Escolar; representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE); miembros de la comunidad educativa y otras autoridades locales.

