Miles de personas reciben asistencia de Propeep en Azua y San Juan

Pueblo Viejo, Azua -El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), desarrolló jornadas de inclusión social “Primero Tú” en Pueblo Viejo, de Azua, y en el distrito municipal Sabaneta, en San Juan, beneficiando a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Este jueves Propeep estuvo en Pueblo Viejo, donde cientos de comunitarios accedieron de manera gratuita a servicios de salud, asistencia social y otras atenciones ofrecidas por diversas instituciones del Estado.
Al encabezar la actividad en representación de Robert Polanco, director general de Propeep; la subdirectora de la entidad, Jenny Chaljub, manifestó su satisfacción por la participación de la comunidad y destacó el alcance de estas iniciativas, que busca dignificar la vida de los más vulnerables del país.
“Nos llena de alegría ver cómo las comunidades acuden al llamado de sus autoridades para que podamos servirles y acercarles todos los programas que el Gobierno tiene para ustedes. Desde Propeep coordinamos con las demás instituciones para que vengan hasta aquí, de manera cercana, organizada y sin que tengan que desplazarse”, expresó.
Aseguró que en tan solo un año Propeep ha logrado más de 500 pensiones para envejecientes, por lo que invitó adultos mayores a inscribirse en las pensiones solidarias.
La funcionaria destacó además, que en cada jornada las embarazadas reciben canastillas y proteínas y que personas con alguna condición son doradas de sillas de ruedas, muletas, bastones y otros dispositivos de apoyo.
Resaltó que esas acciones responden a la visión del presidente Luis Abinader de llevar las políticas públicas a quienes más lo necesitan.
Durante las jornadas «Primero Tú», los asistentes recibieron consultas médicas, servicios odontológicos, atenciones oftalmológicas que incluyen entrega de lentillas, medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y raciones alimenticias de los Comedores Económicos, entre otros beneficios.
El alcalde de Pueblo Viejo, Víctor Figuereo, valoró el impacto de la jornada en el municipio, tras señalar que beneficiará a numerosas familias que requieren asistencia social y acceso a servicios básicos.
Sabaneta, San Juan de la Maguana
La jornada «Primero Tú» también fue desarrollada el miércoles en el distrito municipal Sabaneta, provincia San Juan, donde decenas de familias en condiciones vulnerables recibieron atenciones similares como parte de la continuidad de estos operativos a nivel nacional.
Autoridades provinciales y municipales
Durante la actividad en Pueblo Viejo, la subdirectora Jenny Chaljub estuvo acompañada por el alcalde Víctor Figuereo; por María de los Ángeles Villanueva, coordinadora de las juntas de vecinos del municipio, y por Yonery Ramírez, presidente de la junta de vecinos Hermanas Mirabal, entre otras autoridades provinciales y municipales y dirigentes comunitarios.