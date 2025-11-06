Miguel Vargas afirma que la mala gestión del Gobierno provoca el retorno de dirigentes al PRD

Compartela

Santo Domingo, D.N. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el desencanto provocado por la mala gestión del actual Gobierno está motivando a muchos perredistas que se marcharon en el pasado a regresar a su organización política.

Durante un encuentro con el Frente Nacional de Abogados del PRD, Vargas criticó con firmeza lo que describió como un estilo de gobierno marcado por la improvisación, la falta de capacidad y el incumplimiento sistemático de sus promesas.

“La improvisación, la incapacidad, el incumplimiento han sido el sello distintivo de este Gobierno; se caracteriza porque hoy en sus intervenciones semanales dice una mentira que se sustituye el otro lunes por otra, eso es espantoso. Yo creo que nos ven muy tontos a todos nosotros, sobre todo al pueblo en sentido general”, expresó el líder perredeísta.

Agregó que esta situación ha generado cansancio, hostigamiento y desencanto entre la ciudadanía, incluyendo a antiguos dirigentes perredeístas que se alejaron del partido durante procesos electorales pasados.

“Muchos compañeros nuestros que se fueron del partido en el proceso electoral pasado, a los que les prometieron villas y castillas y al día de hoy no los han considerado absolutamente para nada, también están queriendo volver a su partido”, puntualizó.

Vargas Maldonado aseguró que el PRD vive un proceso de fortalecimiento y crecimiento, reflejado en el entusiasmo y el retorno de numerosos dirigentes en todo el país.

“La mala gestión, la pésima gestión de este gobierno, la improvisación, la incapacidad, ha promovido aún más que ese entusiasmo se engrandezca y que, además —como dijeron algunos dirigentes aquí— hayan retornado y estén en proceso de retorno muchos compañeros y compañeras, que no debemos detenernos en ese espacio, pero sí estar conscientes de la necesidad de crecer”, manifestó.

El encuentro con el Frente Nacional de Abogados se desarrolló en la Casa Nacional del PRD, donde también fue presentado el Programa de Actualización de ese frente, como parte del Plan de Fortalecimiento y Crecimiento del partido blanco, que busca dinamizar la participación de los profesionales del derecho en la estructura partidaria y en la defensa de los valores democráticos.

En la actividad estuvieron presentes Peggy Cabral, secretaria general; Carlos Diclo, secretario de organización; Héctor Guzmán, vicepresidente; José Juan Zapata, secretario nacional de Asuntos Electorales; Jacinto Santos Santos, presidente en funciones del Frente de Abogados; Marino Mendoza, exjuez del Tribunal Superior Electoral; Silvia García, secretaria de Asuntos Internacionales; y Víctor Céspedes Martínez, exprocurador, junto a dirigentes del Frente de Abogados de todo el país.

Escrita Por