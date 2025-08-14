Migración verifica cumplimiento de protocolos en Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa

Compartela

SAN PEDRO DE MACORÍS.- El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, sostuvo una reunión de trabajo con el doctor Alberto Augusto Betances, director del Hospital Regional Docente Universitario Dr. Antonio Musa, con el objetivo de supervisar la aplicación de los protocolos establecidos para la atención de mujeres embarazadas y parturientas.

El doctor Betances valoró como positiva la visita del titular de la DGM y destacó que estas acciones fortalecen la coordinación interinstitucional para garantizar que los procedimientos se ejecuten conforme a las disposiciones establecidas por el Estado dominicano. Señaló, además, que los partos de nacionales haitianas han disminuido de manera considerable y que, en casos de pacientes con condiciones crónicas, el centro brinda la atención correspondiente.

Durante el recorrido por las instalaciones, el vicealmirante Lee Ballester indicó que la DGM mantiene su disposición de trabajar en coordinación con las autoridades de salud, respetando el marco legal y la jurisdicción de cada institución, con el fin de que los protocolos se cumplan de forma efectiva.

En la reunión estuvo presente María Eugenia Vázquez, de la Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas, miembro de la comisión de personas migrantes y refugiadas, acompañada de una comitiva.

El director general de Migración estuvo acompañado por el general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, FARD, director de Inteligencia, y el coronel Manuel Carrasco Guerrero, ERD, director de Control Migratorio.

