MICM y Uber Eats se unen para impulsar las mipymes y el comercio interno

Este es el primer acuerdo que Uber Eats firma con el sector público en la región.
Santo Domingo, D.N.- Con el propósito de impulsar el comercio interno y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Uber Eats firmaron un acuerdo de colaboración, el primero rubricado por la empresa con una entidad pública en la región del Caribe.
A través de la app de Uber Eats, las mipymes pueden potenciar sus ventas, ampliando el alcance geográfico de sus servicios, publicitar sus productos a más personas, y eficientizar sus operaciones mediante la tecnología.
El titular del MICM, Yayo Sanz Lovatón, y el Gerente General regional de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, Marco Nannipieri, formalizaron el convenio. Su propósito es utilizar las herramientas tecnológicas de la plataforma para promover las distintas iniciativas, campañas y promociones de las Rondas Comerciales para Mipymes que el MICM realiza.
De este modo, las informaciones del MICM relativas a dichas rondas tendrán visibilidad en la plataforma digital. De igual forma, Uber Eats estará presente en las actividades que el MICM desarrolle dentro del ámbito geográfico en el que Uber está disponible.
«Este acuerdo constituye una alianza estratégica entre el sector público y privado, que impactará positivamente la sostenibilidad en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, como impulsoras del progreso de la sociedad dominicana”, manifestó el ministro Sanz Lovatón.
Indicó además que a través del convenio se refuerza el compromiso de ambas entidades de impulsar el desarrollo de las mipymes, puesto que las plataformas digitales se han convertido en una infraestructura esencial para el comercio moderno, facilitan la interacción entre productores, comercios y consumidores.
Esto también forma parte de la visión del presidente Luis Abinader, de generar más oportunidades para cada emprendedor dominicano mediante la innovación, la competitividad.
“República Dominicana cuenta con una comunidad emprendedora dinámica y con gran potencial de crecimiento, de hecho el 75% de los comercios asociados a la app son MIPYMES. A través de esta alianza reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando oportunidades para ellas, facilitando su acceso a herramientas tecnológicas que les permitan crecer, adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y continuar generando valor para sus comunidades”, afirmó Nannipieri.
La plataforma ofrecerá un descuento del 10% en 1,500 entregas de Uber Flash a las Mipymes referidas por el MICM durante la celebración de Rondas Comerciales en 2026. Además, remitirá a los comercios registrados en la aplicación de Uber información sobre el proceso de Certificación MIPYMES y MIPYMES MUJER otorgada por el MICM.
“Es la primera vez, en la región del Caribe, que estamos haciendo algo así y estamos muy orgullosos de esto”, añadió Nannipieri, Gerente General regional de Uber Eats, durante la firma del acuerdo.
Igualmente, gracias al acuerdo, los restaurantes y comercios nuevos registrados en los 30 días posteriores a las Rondas Comerciales recibirán dos meses de tasa de servicio preferencial. Mientras que otros comercios distintos a restaurantes se beneficiará con créditos para anuncios publicitarios.
Las Rondas Comerciales para Mipymes del MICM son eventos realizados en distintos puntos del país. Su objetivo es conectar a estas empresas con potenciales inversores, suplidores, clientes y socios