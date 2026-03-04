Michell Lahoz propone levantar estatua en honor a Enerolisa Núñez en Mata Los Indios SDN

Compartela

Mata Los Indios, Villa Mella. — El Colega Michell Lahoz propuso la construcción de una estatua en honor a Enerolisa Núñez en la entrada del sector Mata Los Indios, como reconocimiento a su legado artístico y sus significativos aportes culturales a la comunidad.

La iniciativa busca fortalecer la identidad cultural del sector y preservar su memoria histórica, destacando el impacto positivo que la reconocida intérprete de salves ha dejado en generaciones de residentes, especialmente por su contribución a las tradiciones y raíces culturales de Villa Mella.

Durante el planteamiento de la propuesta, Michell Lahoz propone levantar estatua en honor a Enerolisa Núñez en Mata Los Indios Lahoz señaló que continuará promoviendo encuentros comunitarios y gestionando los permisos correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de materializar este proyecto en beneficio de la comunidad.

VillaMella #MataLosIndios #Cultura #IdentidadCultural

Escrita Por