Mensaje de Danilo Medina para Leonel Fernández

Solo mediante una estrategia de alianzas consolidada en armonía y una comunicación efectiva se llega o retiene el poder .

Por Robert Del Orbe

Martes 3 de febrero de 2026

Santo Domingo, R.D.-La politica vernacula toma un matiz muy interesante y preocupante en lo que respecta la estrategia de alianzas políticas para arribar al poder presidencial en las elecciones de 2028.

Recientemente el ex presidente de la República Dominicana Danilo Medina, a su vez presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD ), emitió unas declaraciones contundentes en lo que respecta el futuro político de la organización politica morada y su visión sobre posibles negociaciones de alianzas.

Lo cierto es que Danilo expresó una indirecta a través de los medios de comunicación que va dirigida al ex presidente Leonel Fernández, y los miembros de su partido la Fuerza del Pueblo ; cito

«El PLD acepta cualquier apoyo político, lo que no haremos es apoyar ninguna organización politica» aseguró el ex mandatario.

Estas declaraciones han creado ideas encontradas en el espectro político dominicano . Para muchos la opinión de Medina son ex temporales , en cambio para los que conocen de la politica, este hecho es el resultado inminente de una derrota electoral de la oposición politica , misma que plantea un escenario sumamente preocupante , y es que mientras ambas organizaciones políticas se muestran opositores acerrimos del gobierno , sin embargo no entienden sus líderes políticos que una casa dividida jamás será prosperada .

Causa de las declaraciones de Danilo Medina..

Una reunión politica entre los ex presidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina pudo ser parte de la estrategia de ambos líderes para la respuesta de Danilo para dejar claro que no existe la mínima posibilidad de que Leonel retorne al poder en el 2028.

La no alianza entre el PLD y la FUPU , plantea un cambio del escenario político nacional, por lo cual podría dar otra victoria electoral del oficialismo , y los caballos del Partido Revolucionario Moderno (PRM ) donde la más veneficiada sea Carolina Mejía.

Hasta un próximo comentario….

