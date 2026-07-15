Medio Ambiente respalda reclamo para frenar tránsito de vehículos en Playa Encuentro

El Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos confirma que está prohibida la circulación de vehículos dentro de los 60 metros de la pleamar y plantea una acción coordinada entre instituciones.
Cabarete, Puerto Plata. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales respondió al reclamo presentado por las escuelas de surf y establecimientos comerciales de Playa Encuentro, reconociendo la preocupación por el tránsito de vehículos en la playa y reiterando que esa práctica está prohibida por la normativa vigente.
En una comunicación dirigida al representante de las escuelas de surf, Jesús Perdomo, el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes López, informó que la institución está en la mejor disposición de colaborar con las acciones que correspondan para atender la situación planteada.
La respuesta oficial recuerda que la Resolución No. 68-2005 del Ministerio de Turismo prohíbe el tránsito de vehículos de motor dentro de los 60 metros contados desde la pleamar, disposición que, según las escuelas de surf, no ha sido observada de manera efectiva en Playa Encuentro.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente considera que la solución requiere la actuación coordinada de las autoridades competentes para garantizar la protección ambiental, el ordenamiento del espacio costero y la seguridad de quienes utilizan la playa para la práctica del surf, actividades recreativas y otras modalidades de turismo.
Las escuelas de surf valoraron la respuesta como el primer pronunciamiento oficial recibido tras la comunicación remitida a diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Alcaldía de Sosúa, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Politur y otras entidades vinculadas a la gestión del litoral.
Los firmantes del reclamo reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades para alcanzar una solución que preserve las condiciones de Playa Encuentro, reconocida internacionalmente como uno de los principales destinos para la práctica del surf en el Caribe, y garantice la seguridad de deportistas, visitantes y residentes.