Más de 3,000 dominicanos mueren al año en accidentes de tránsito; urge acción desde los municipios

SANTO DOMINGO – En el marco del Congreso de Municipalidad y Seguridad Vial, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez, hizo un llamado urgente a los gobiernos locales para priorizar la seguridad vial, tras revelar que más de tres mil dominicanos pierden la vida anualmente a causa de siniestros viales.
Durante su intervención, Núñez calificó la situación actual como un flagelo que requiere una respuesta inmediata y coordinada. Subrayó que, para enfrentar este problema con éxito, es indispensable diseñar e implementar políticas públicas directamente desde los territorios, adaptadas a las realidades de cada comunidad.
«Esta es una situación que requiere acciones urgentes desde los gobiernos locales. Valoramos este encuentro como una plataforma vital para coordinar soluciones que salven vidas», afirmó el presidente de Fedomu.
El reto de la movilidad en motocicletas
Uno de los puntos clave analizados por Núñez fue la complejidad del transporte en motocicletas. El titular de Fedomu destacó que, en gran parte de los municipios del país, el motor constituye el principal medio de transporte, lo que presenta un desafío logístico y de seguridad que obliga a las autoridades a buscar soluciones equilibradas que no afecten el sustento de las familias, pero que garanticen el orden vial.
Coordinación institucional bajo la Ley 63-17
Asimismo, el representante de los alcaldes enfatizó la importancia estratégica de fortalecer la colaboración entre los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Núñez recordó que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ofrece el marco legal necesario para que las alcaldías asuman un rol protagónico en la reducción de la siniestralidad.
Finalmente, el congreso concluyó con el compromiso de los líderes municipales de integrar la seguridad vial como un eje central de su gestión, con el objetivo de frenar la pérdida de vidas y mejorar la convivencia en las vías públicas de toda la geografía nacional.