Más de 300 mil dominicanos NYC aptos para votar en elecciones 4 noviembre

Nueva York. Más de 300 mil dominicanos se encuentran aptos en esta ciudad para ejercer el voto en las próximas elecciones del 4 de noviembre para elegir el Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo, Juez de la Corte Suprema de Justicia, Primer Distrito Judicial, Fiscal de Manhattan, los Presidentes de Condados y Concejales.

Los candidatos a la alcaldía son: Zohran Mamdani (Partido Demócrata); Curtis Sliwa (Republicano); Irene Estrada (Conservador); Joseph Hernández (Calidad de Vida); y Andrew Cuomo (movimiento Lucha y entrega). La lucha se centra entre Mandani y Cuomo.

Las urnas estarán abiertas de 6 a. m. a 9 p. m. el día de las elecciones. La votación anticipada se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre. Fecha límite para registrarse como votante es el 25 de octubre. Cambiar su dirección para registrarse, la fecha límite es el 20 de octubre.

Actualmente en NYC hay registrados 5,126,009 votantes. De ellos, 4,741,026 están activos y 384,983 inactivos. El Partido Demócrata tiene inscripto un total de 3,343,648 votantes, de ellos 3,081,389 están activos. Otros 262,259 inactivos.

Los Republicanos poseen 558,778 inscritos. De ellos 523,178 activos y otros 35,600 inactivos. Mientras los registrados, pero no inscritos en ningún partido político (o llamados independientes) suman 1,101,006; de ellos 1,024,076 figuran activos y otros 76,930 inactivos.

En Manhattan hay 1,100,984 votantes, de esa cantidad solo hay 985,915 activos y 115,068 inactivos. En El Bronx existen 776,342 registrados, de esa cantidad hay 721,589 activos y 54,753 inactivos.

En Queens hay 1,317,966 inscriptos, de esa cantidad solo hay 1,238,303 activos y 79,663 inactivos. En Brooklyn existe 1,598,744, de esa cantidad hay 1,482,487 activos y 116,257 inactivos. En Staten Island existen 331,973, de esa cantidad hay 312,732 activos y 19,241 inactivos.

En El Bronx residen sobre los 500 mil dominicanos, equivalente a más del 50 % de los quisqueyanos que residen en la Gran Manzana. Sin embargo, es el segundo condado con menos votantes inscritos y tiene una población sobre el millón 400 mil personas.

