Manzanillo Gas & Power recibe reconocimiento internacional y reafirma su importancia estratégica para el país 

Manzanillo Gas & Power (MG&P) fue reconocido como Power Deal of the Year – Latin America en los IJGlobal Awards 2025, un galardón que destaca la importancia estratégica del proyecto, que se confirma como la iniciativa de infraestructura energética en desarrollo más relevante en la República Dominicana.
Con 840 megavatios (MW) de capacidad instalada, el proyecto incrementará en más del 15% la generación eléctrica del país y contribuirá a consolidar el noroeste como nuevo polo energético nacional.
El proyecto Manzanillo Gas & Power, también conocido como Manzanillo LNG-to-Power Complex, fue seleccionado entre más de 190 transacciones internacionales evaluadas por un comité de jueces especializados en infraestructura y energía a nivel global.
Los IJGlobal Awards reconocen anualmente las iniciativas más destacadas en financiamiento de infraestructura y energía, evaluando criterios como innovación financiera, impacto económico y relevancia estratégica. Esta distinción posiciona a MG&P entre los proyectos de mayor relevancia de América Latina y valida la solidez de su estructuración ante la comunidad financiera internacional.
Importancia de MG&P
Manzanillo Gas & Power tiene una importancia estratégica para la República Dominicana porque fortalece de manera decisiva la seguridad energética nacional. Al incorporar más de un 15 % adicional a la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, el proyecto reduce la vulnerabilidad del sistema ante picos de demanda, fallas operativas y eventos climáticos, mejorando la confiabilidad del servicio para hogares y empresas.
A la vez, MG&P impulsa una transformación relevante de la matriz energética al sustituir combustibles más caros y contaminantes, como el fuel oil y el diésel, por gas natural licuado. Esto permite reducir emisiones, mejorar la eficiencia del sistema y avanzar en una ruta más coherente con los objetivos de sostenibilidad y modernización energética del país.
El proyecto también puede contribuir a una mayor estabilidad tarifaria, ya que el gas natural ofrece mayor previsibilidad de precios que otros combustibles fósiles. Esa condición favorece tanto a los consumidores como a las empresas, al tiempo que la tecnología de ciclo combinado crea un respaldo eficiente para facilitar la integración de energías renovables como la solar y la eólica.
Finalmente, su impacto va más allá del sector eléctrico, porque también representa una oportunidad de desarrollo para Manzanillo y su entorno. La iniciativa puede generar empleo, atraer inversión y fortalecer infraestructura estratégica, convirtiéndose en un motor de desarrollo regional y en una pieza clave para la competitividad futura de la República Dominicana.
Con más de 2,000 empleos directos durante la construcción, MG&P posiciona a Manzanillo, Monte Cristi, como un nuevo polo energético y logístico que dinamiza la economía del noroeste del país.
«Este proyecto fortalece la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano, incrementa en más de 15% la capacidad instalada del país y reduce la dependencia de combustibles más costosos y de alta emisión, en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Pacto Eléctrico 2021–2030”, afirmó Luis Mejía Brache, Presidente del Consejo de Administración de MG&P