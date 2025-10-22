Manolo Infante fortalece Unidad de la Fuerza del Pueblo en Ancona-Italia, en recorrido por la Península.

Compartela

El presidente de la FP en Abruzzo y aspirante a la seccional de Milán se reunió con la dirigencia de la región de Le Marche para consolidar las bases del partido y promover la candidatura de Leonel Fernández-

ANCONA, ITALIA – El pasado domingo en el marco de un extenso recorrido por la península itálica, Manolo Infante, presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en la región de Abruzzo, sostuvo un importante encuentro con la dirigencia de la región de Le Marche en la ciudad de Ancona. La reunión, que forma parte de su campaña para la presidencia de la Seccional de Milano —que coordinará los trabajos del partido en Italia y Grecia—, tuvo como eje central el fortalecimiento de la unidad interna y la consolidación de las estructuras partidarias.

Durante el evento, organizado por destacadas líderes locales como Marisol de la Rosa, presidenta regional, y Yahaira Miguelina Espinal, presidenta provincial de Ancona, Infante reiteró que su principal propósito es cohesionar a todos los miembros del partido. El objetivo es trabajar de manera conjunta para transmitir a la diáspora dominicana en Italia la necesidad de que el Dr. Leonel Fernández dirija nuevamente los destinos de la República Dominicana, a fin de realizar las transformaciones sociales, económicas y estructurales que el país demanda.

En su discurso ante los presentes, el aspirante a dirigir la Seccional de Milano, Manolo Infante, afirmó: «Compañeros y compañeras, los desafíos que tenemos por delante nos obligan a comprender el momento que atraviesa nuestra amada patria y la necesidad de consolidar la unidad interna del partido, impulsar la institucionalidad y lograr la mayor inclusión de los dirigentes en las tomas de decisiones, siempre respetando los métodos de trabajo y la disciplina interna».

Infante enfatizó además la importancia de proyectar una imagen sólida de cara a la sociedad. «Debemos generar un ambiente de unidad monolítica al interior del partido, incentivando el trabajo en armonía que le demuestre al pueblo y a toda la sociedad dominicana que estamos preparados para gobernar. Una vez siendo favorecidos por el pueblo dominicano, iniciaremos la nueva etapa de reformas y transformaciones que traigan bienestar, prosperidad, paz y felicidad a nuestro pueblo», concluyó.

El encuentro contó con la presencia de una destacada comitiva que acompaña a Infante en su recorrido, entre ellos Luis Sánchez, encargado de Asuntos Electorales para Europa; Ramón Augusto Ogando, miembro de la Dirección Central; el Ing. Aneuris Matos, secretario de Organización para Italia; Altagracia Rodríguez de Sánchez, presidenta de la provincia de Varese; y Alexis Calderón, presidente de Dirección Media y asistente especial del dirigente.

La actividad también sirvió para reconocer el trabajo de la base y la dirigencia media en Ancona, con la participación de figuras clave como Yurkin Antonio Volquez Díaz, coordinador electoral; Josmar Herrera, encargada de cultura; Annabelle Quiterio Stephan; Angélica García Lugo, secretaria de organización provincial; y Luis Amauris Matos, fundador del partido en la localidad.

La Fuerza del Pueblo es una de las principales organizaciones políticas de la República Dominicana, liderada por el expresidente Dr. Leonel Fernández. Su misión se centra en promover el desarrollo, la justicia social y el fortalecimiento institucional del país.

