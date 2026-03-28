Luis Felipe Aquino imparte cátedra sobre los orígenes y evolución del turismo enconversatorio de Adompretur

En esta enriquecedora jornada, el reconocido experto y académico guío a los presentes a través por un recorrido histórico que permitió comprender la evolución de esta industria desde la antigüedad hasta la era moderna. Sarah Hernández, presidenta de Adompretur valoró el encuentro de alto valor formativo y anunció que será replicado en Santiago y otras filiales.
Santo Domingo, abril de 2026. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) celebró el conversatorio “Inducción al Turístico”, impartido por el reconocido experto y académico Luis Felipe Aquino.
La moderación estuvo a cargo del periodista Tony Arias Gil, seguido de las palabras centrales de Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, quien calificó la jornada de alto valor formativo; , a la vez que destacó la importancia de dotar a los periodistas t comunicadores de las conocimientos históricas necesarios para ejercer un periodismo turístico con mayor rigor y profundidad. Durante el encuentro, el especialista Luis Felipe Aquino realizó un recorrido por la evolución histórica de la actividad turística, desde la esencia nómada del ser humano hasta la consolidación de la industria moderna en la República
Dominicana.
Al tomar la palabra, Aquino afirmó que el objetivo del encuentro fue establecer un diálogo para comprender el origen del fenómeno que hoy conocemos como turismo. En ese orden, realizó un recorrido histórico, señalando que en la antigüedad no existía el “turismo” como concepto moderno, sino
desplazamientos dificultosos marcados por la esclavitud, la guerra o el comercio.
Explicó que civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana sentaron las bases del Otium (ocio), aunque ese privilegio era exclusivo de las clases gobernantes y, más adelante, de una burguesía con acceso al tiempo libre.
“En la Edad Media, los viajes eran peligrosos, penosos y tortuosos. No fue hasta la llegada de la burguesía y la Revolución Industrial cuando el concepto de que ‘el trabajo dignifica’ y el derecho al descanso empezaron a transformar la estructura social, dando paso al nacimiento del turismo en la Edad
Contemporánea”, indicó Aquino.
Hitos del turismo en RD
En este recorrido por la historia del turismo, uno de los puntos destacados fue el origen de esta industria en República Dominicana; así como el análisis de la infraestructura turística nacional.
Luis Felipe Aquino reconoció a Ángel Miolán como “El padre del turismo dominicano” por su impulso al ordenamiento jurídico, no obstante precisó que fue durante la era de Rafael Leónidas Trujillo cuando se construyeron las bases de la infraestructura moderna.
Citó que en el marco de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre celebrada en diciembre de 1955, Trujillo se dotó al país de estructuras emblemáticas para alojar a dignatarios y visitantes internacionales. El experto dijo Trujillo también construyó el Hotel Paz (Hotel Hispaniola); Diseñado por el célebre arquitecto dominicano Guillermo González Sánchez, y fue concebido como parte integral del complejo de la Feria (lo que hoy es el Centro de los Héroes).
Hotel Comercial, ubicado en la calle El Conde, también fue habilitado para recibir visitantes de la feria. Aunque la feria fue en Santo Domingo, el régimen construyó una red nacional de hoteles para mostrar un país moderno.
A pesar de que la feria tuvo su epicentro en Santo Domingo, el régimen construyó una red nacional de hoteles para proyectar un país moderno, entre los que se destacan el Hotel Hamaca en Boca Chica; el Matum en Santiago; el Nueva Suiza en Constanza; el Montaña en Jarabacoa y el Hotel San Cristóbal.
Asimismo, rememoró el Teatro de Agua y Luz, considerado en su momento una de las maravillas de América por su espectáculo de luces, agua y sonido.
Retos y tendencias actuales
El académico profundizó en conceptos técnicos, diferenciando el tiempo libre del tiempo muerto y el “semi-ocio”, que las personas dedican a capacitación como esta; y explicó que para que exista la actividad turística deben cumplirse tres condiciones: voluntad, disponibilidad de tiempo y recursos económicos.
Asimismo, recordó que en 1984, el doctor Rafael Suberví Bonilla inició formalmente la promoción del Turismo de Salud, y afirmó que el país tiene un gran potencial de turismo religioso, segmento que aún por explotar.
Sobre la marca país, Aquino repasó la evolución desde el lema “El secreto mejor guardado”, ideado por Víctor Cabral, hasta los esfuerzos de Ellis Pérez y los sucesivos gobiernos. “Gracias a esta constancia, República Dominicana se consolida hoy como el destino líder en recepción de visitantes en toda la región
del Caribe”, afirmó.
Reconocimiento a Luis Felipe Aquino
Al finalizar el conversatorio, la directiva de Adompretur entregó un reconocimiento especial a don Luis Felipe Aquino. Cristina Rosario, directora de Cultura y Turismo, calificó la intervención como una verdadera cátedra y leyó la placa que destaca su “invaluable y sostenida contribución al desarrollo
de la industria turística del país, así como su compromiso firme con la formación de las nuevas generaciones”.
Sarah Hernández concluyó el encuentro agradeciendo la presencia de su junta directiva de Santo Domingo y la filial Constanza; miembros y estudiantes del Infotep; y anunció que la institución asumirá el compromiso de replicar esta capacitación en Santiago y otras filiales, con el objetivo de seguir elevando el nivel del periodismo turístico nacional.