Los precios en Latinoamérica caen un 5% en el segundo trimestre, marcando tendencia global de moderación en precios

Seguros cibernéticos bajan un 17%, abriendo oportunidades para límites mayores y mejores coberturas

Santo Domingo, agosto 11 2025 – Según el Índice del Mercado de Seguros Global publicado por Marsh, el principal corredor de seguros y asesor de riesgos del mundo y una empresa de Marsh McLennan (NYSE: MMC), las tarifas de seguros comerciales en Latinoamérica disminuyeron un 5% en el segundo trimestre de 2025, en comparación del 4% global.

Todas las regiones experimentaron disminuciones en las tarifas compuestas año tras año en el segundo trimestre, de entre el 4% y el 11%, excepto en Estados Unidos, donde la tarifa se mantuvo estable. El segundo trimestre es la cuarta disminución trimestral global consecutiva, tras siete años de aumentos trimestrales, y es una continuación de la tendencia de moderación en las tarifas que se registró por primera vez en el primer trimestre de 2021.

Algunos de los hallazgos en la región incluyen:

Las tarifas de seguros por Daños Materiales cayeron un 7%, impulsadas por una mayor competencia.

● En general, las tarifas disminuyeron en toda la región, incluyendo entre un 15% y 20% en Perú, caracterizado por una mayor competencia y mayor capacidad.

● Las empresas locales en Perú y Colombia se mantuvieron cautelosas respecto a riesgos complejos y altas ratios de siniestralidad.

● En México y Perú, hubo un mayor énfasis por parte de las aseguradoras en la calidad del riesgo y la valoración de activos, así como en coberturas contra huelgas, disturbios y conmoción civil (SRCC), y sabotaje y terrorismo (S&T), debido a las incertidumbres políticas y sociales.

Los precios de Seguros de Responsabilidad Civil disminuyen por primera vez un 1% en más de tres años

● Se experimentaron tendencias a la baja en toda la región.

● Hubo altos niveles de competencia en Colombia y México, con muchas renovaciones realizadas a tarifas planas o con disminuciones, particularmente para empresas con baja y media frecuencia de siniestros.

● El seguro de responsabilidad civil de automóviles mostró tarifas generalmente atractivas y un interés creciente por parte de las aseguradoras en negocios previamente no cotizados, aunque las aseguradoras permanecieron cautelosas con clientes de alta frecuencia de siniestros, especialmente en Perú.

Los seguros de líneas financieras y profesionales cayeron un 8%, marcando el séptimo trimestre consecutivo de descenso en medio de la competencia en los mercados regionales y globales.

● El mercado de Responsabilidad de Directores y Funcionarios (D&O) se mantuvo altamente competitivo. Las renovaciones se beneficiaron de una mayor capacidad y precios competitivos, lo que facilitó las negociaciones sobre límites y coberturas.

● Los aseguradores fueron cautelosos al otorgar reducciones sustanciales en las tarifas para exposiciones percibidas como de alto riesgo. Sin embargo, continuaron ofreciendo tarifas atractivas para retener a los clientes en medio de la evolución de la dinámica del mercado.

Los precios de los seguros cibernéticos disminuyeron un 17%.

● Las tarifas de ciberseguro bajaron más del 10% en todos los países de la región, con algunos asegurados en Colombia y México experimentando reducciones del 30%.

● Las reducciones en los deducibles fueron comunes, influenciadas por el mercado internacional de reaseguros y creando oportunidades para que los clientes consideren límites mayores.

«La creciente competencia entre aseguradoras a nivel global y regional, impulsada por objetivos de crecimiento ambiciosos, está provocando una disminución en los precios y una mejora en las opciones de cobertura. En este contexto, y frente a los nuevos desafíos e incertidumbres derivados de factores geopolíticos como aranceles y conflictos transfronterizos, las organizaciones cuentan con diversas estrategias de financiamiento tradicionales y alternativas atractivas para gestionar sus riesgos. Por ello, es fundamental que los clientes colaboren estrechamente con asesores especializados para evaluar sus exposiciones y su apetito de riesgo, así como para identificar áreas donde sea posible ampliar la cobertura en comparación con períodos anteriores.» Apuntó Ernesto Díaz, Líder Regional de Placement para Marsh Latinoamérica y El Caribe.

