Historias relacionadas

photo-output-4.jpg

INDOTEL pone en circulación primeros cuentos dominicanos para concientizar a niños y niñas sobre uso responsable de la tecnología

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-1.jpg

SNS, UCAM y CDEI fortalecen formación en gestión hospitalaria con nueva maestría

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output.jpg

CESAC impulsa cooperación internacional en seguridad aeroportuaria durante reuniones bilaterales en la 42.ª Asamblea de la OACI

Redaccion septiembre 30, 2025

Te pueden interesar

photo-output-5.jpg

Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-4.jpg

INDOTEL pone en circulación primeros cuentos dominicanos para concientizar a niños y niñas sobre uso responsable de la tecnología

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-3.jpg

Presidente Abinader presenta avances del saneamiento del Arroyo Gurabo: inversión supera RD$3,265 millones, más de 12 mil familias impactadas y 1,200 reubicadas

Redaccion septiembre 30, 2025
photo-output-1.jpg

SNS, UCAM y CDEI fortalecen formación en gestión hospitalaria con nueva maestría

Redaccion septiembre 30, 2025
Share
Copiar enlace
×