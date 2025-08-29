Lider comunitario gestiona reparación de techos de casas, limpieza de pozos sépticos , y ayudas médicas.

Compartela

Por: Robert Del Orbe

Rafael Valdes (Guliver ) será favorecido como el próximo presidente de la Junta de vecinos del sector 30 de mayo .

Santo Domingo,D.N.- Ante la creciente demanda de las necesidades que vive la comunidad del sector 30 de Mayo, Distrito Nacional, circunscripción #1, nos enteramos que gracias a la efectiva labor que realiza el candidato a la presidencia de la Junta de Vecinos de este histórico sector , señor Rafael Valdez , mejor conocido como Guliver , se inició la importante labor de reparación de techos de casas , acción que consiste en cambiar las hojas de zinc, y madera , para ser ejecutadas en las viviendas que presentan gran deterioro.

Esta labor llega gracias al apoyo del presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial , Rolfi Rojas , y la colaboración de la política social que ejecuta el presidente Luis Abinader.

En su afán por servir a la comunidad, Guliver próximo presidente de la Junta de Vecinos realiza además junto a su equipo de trabajo social, limpieza de pozo séptico, ayudas médicas a personas con situaciones de salud, entre otras ayudas comunitarias.

Cabe señalar que desde hace mucho tiempo Guliver como líder social, realiza trabajos sin fines lucrativos a favor de la comunidad del 30 de mayo, en especial de las personas más vulnerables .

