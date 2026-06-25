Lanzan Salo, Nueva Aplicación De Finanzas Personales Para Administrar Tu Dinero

Santo Domingo, República Dominicana — 24 de junio de 2026. R.D.Portes & Co. anunció el lanzamiento oficial de Salo, una aplicación dominicana de finanzas personales para iPhone y próximamente para dispositivos Android que ayuda a las personas a tomar el control de su dinero de forma simple, visual y privada. Salo ya está disponible para descarga gratuita en la App Store.
Pensada para el usuario común —no para expertos en finanzas—, Salo funciona como un gestor de gastos y gestor de ingresos todo en uno: permite registrar cada movimiento en segundos, organizar el dinero en «billeteras» (nómina, tarjeta de crédito, efectivo, ahorros) y entender a dónde va cada peso mediante gráficas claras.
Principales funciones
- Registro en segundos de gastos e ingresos, con categoría, fecha y descripción.
- Billeteras para separar y controlar cada cuenta con su propio saldo.
- Metas de ahorro y presupuestos de viaje para planificar y no desviarse.
- Gráficas de ingresos vs. gastos, por categoría y por período (día, semana, mes y año).
- Widgets para registrar al instante desde la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- Privacidad por diseño: los datos financieros se guardan únicamente en el dispositivo del usuario, funciona sin conexión y se protege con Face ID / Touch ID.
Qué incluye la versión gratuita
La descarga es gratis e incluye lo esencial para empezar a administrar tu dinero hoy: registrar ingresos y gastos, organizarlos en billeteras, crear metas de ahorro y visualizar tus finanzas con gráficas — todo sin conexión y sin anuncios invasivos.
Salo Premium
Para quienes quieren el máximo control, Salo Premium desbloquea billeteras, viajes y metas ilimitadas, gastos recurrentes, todas las gráficas y filtros, exportación a Excel, PDF y CSV y widgets avanzados. Premium incluye una prueba gratis de 7 días y cuesta US$2.99 al mes o US$24.99 al año. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento.
Disponibilidad
Salo está disponible desde hoy de forma gratuita en la App Store para iPhone (iOS), en español. Más información en salo.do.
«Creamos Salo para que administrar el dinero deje de ser complicado. Queríamos una app rápida, bonita y, sobre todo, privada: tu información financiera es tuya y se queda en tu teléfono.» — Rubén Martínez Portes de R.D.Portes & Co.