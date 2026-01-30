Lanzan primera feria inmobiliaria exclusiva para SDE.

Santo Domingo Este- Ante el auge y dinamismo experimentado en el sector construcción e inmobiliario en esta ciudad, la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, lanza la primera Expo Inmobiliaria Acosde 2026, exclusiva para la región.
Esta presentación se realiza en el marco del segundo aniversario de la asociación, que agrupa a los constructores en Costa del Faro, quienes explican que esta feria
se proyecta como una plataforma para presentar proyectos inmobiliarios con atractivas tasas hipotecarias, respaldadas por la credibilidad del gremio constructor.
Más que un espacio de negocios, representa una oportunidad real para que más familias puedan acercarse al sueño de tener su hogar propio, recibiendo orientación confiable y condiciones accesibles. Además de que los asistentes podrán realizar inversiones diversas.
Con esta iniciativa, la asociación reafirma su compromiso con el bienestar de la población y el fortalecimiento de sus socios, impulsando soluciones que contribuyen al desarrollo y a una mejor calidad de vida.
Así lo explica Riubell Montes de Oca, presidente de Acosde.»Vivimos un momento especial de crecimiento y expansión para nuestro sector. Esta feria, bajo el respaldo de nuestra Asociación, se convierte en una plataforma de visibilidad que fortalece la confianza del público y crea el espacio ideal para conectar, posicionar proyectos y generar nuevas oportunidades de negocio. Es el momento de unirnos y avanzar juntos», agrega
De igual forma llaman a empresas constructoras, que aún no se han afiliado a la institución, que aprovechen la iniciativa para puedan ser parte de la misma.
Será realizada del 14 al 17 de mayo en el corazón de Alma Rosa 1, con tasas hipotecarias preferenciales exclusivas, válidas únicamente dentro del período oficial de la feria.
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