Lanzan en FITUR NOMAD Hotels & Resorts DR y anuncian la construcción de dos nuevos hoteles.

Ambos proyectos se desarrollarán en Punta Cana y La Romana.

Madrid, España. – El grupo NOMAD Hotels & Resorts DR lanzó oficialmente su nueva marca hotelera en el marco de la feria de FITUR y anunció la construcción de dos nuevos proyectos en La Romana y Punta Cana, en alianza con el Grupo de De Valle.

Se trata del NOMAD La Romana, de 84 unidades tipo condo-hotel, y NOMAD PANACA Punta Cana, de 90, dos modernos proyectos hoteleros orientados al estilo de vida dentro del segmento 3 estrellas y mid-scale en República Dominicana.

En conjunto, ambos proyectos generarán más de 500 empleos durante la fase de construcción y aproximadamente 150 empleos directos al inicio de operaciones, reafirmando el compromiso de NOMAD con el desarrollo económico local.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es La Romana Racquet Club, desarrollado por Grupo De Valle, concebido como un eje de estilo de vida que integra deporte, bienestar y espacios sociales.

El proyecto cuenta con excelente conectividad regional e internacional, con cercanía al aeropuerto Internacional de La Romana y acceso al aeropuerto Internacional de Punta Cana, con tiempos estimados de traslado entre 6 y 43 minutos.

NOMAD Hotels & Resorts DR nace para competir directamente con las marcas tradicionales del segmento medio, ofreciendo diseño, estilo, elegancia y amenidades, al mismo precio que un hotel 3 estrellas convencional.

La marca se enfoca exclusivamente en este nicho, elevando la experiencia sin aumentar la tarifa para el huésped.

Visión General de los Proyectos

Ambos desarrollos NOMAD comparten un mismo concepto arquitectónico y operativo, reforzando una identidad de marca clara y consistente.

Características comunes en ambos proyectos: edificios de cuatro niveles. El primero completamente dedicado a áreas de experiencia y servicios, incluyendo: Área de check-in y recepción, restaurantes y conceptos gastronómicos, gimnasio, espacios de co-working, lobby lounge y áreas sociales e interactiva dedicada para niños.

Equipo de Desarrollo

El desarrollo de NOMAD PANACA Punta Cana está liderado por Duna Development, una empresa con sólida trayectoria y múltiples proyectos exitosos en la zona de Punta Cana.

Hotel Collection International (HCI), plataforma de desarrollo y operación hotelera subsidiaria de Grupo De Valle, se asocia con Duna Development para este proyecto.

Grupo De Valle y HCI están liderados por Edward De Valle, responsable de la visión estratégica y el desarrollo de la marca NOMAD Hotels & Resorts DR.

“NOMAD nace para demostrar que el hotelería accesible no tiene por qué ser genérica ni básica,” afirmó Edward De Valle, fundador y desarrollador Principal de Grupo De Valle y Hotel Collection International.

“Estamos creando hoteles aspiracionales, modernos y orientados a la comunidad, al mismo precio que el mercado ya reconoce para un producto 3 estrellas”, dijo el CEO del grupo de Valle.

Duna Development está liderada por José González y Josué Virgen. “PANACA representa el futuro del crecimiento de Punta Cana,” señalaron los ejecutivos de Duna Development.

“Nuestra alianza con HCI y Grupo De Valle nos permite introducir un producto hotelero alineado con las nuevas formas de viajar, trabajar y vivir, generando además un impacto económico real para la región», indicó.

