Lanzan “Desafío Colonial”: La nueva plataforma interactiva que reinventa el turismo cultural en Santo Domingo

El Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo presentan esta innovadora propuesta digital y educativa en el marco de TURIZONEANDO Verano 2026.
SANTO DOMINGO, República Dominicana – 03 de julio de 2026. – En el marco de la exitosa temporada TURIZONEANDO Verano 2026, el Ministerio de Turismo (MITUR) y el Clúster Turístico de Santo Domingo lanzaron de manera oficial el “Desafío Colonial”, una innovadora plataforma digital y educativa diseñada para transformar la manera en que locales y turistas interactúan con la vasta historia de la Ciudad Primada de América.
Esta iniciativa conjunta, impulsada para revitalizar el patrimonio a través de la integración tecnológica, apuesta por la gamificación para dinamizar las visitas a las zonas históricas de la capital. A través de la resolución de acertijos y el descubrimiento de datos curiosos, los usuarios podrán recorrer las calles de la Ciudad Colonial de una forma moderna y divertida.
La dinámica de la plataforma está estructurada para garantizar una inmersión total y un aprendizaje secuencial: todos los participantes inician su recorrido obligatoriamente desde la primera etapa, avanzando de forma progresiva paso a paso hasta completar la ruta. En total, el circuito abarca 18 desafíos que retan el ingenio, ubicados estratégicamente en 18 lugares emblemáticos.
Quienes logren completar el recorrido accederán a un catálogo de atractivas sorpresas diseñadas para promover la oferta cultural, el esparcimiento y la alta gastronomía de la zona.
El «Desafío Colonial» representa un paso importante en la modernización de la promoción turística, ofreciendo una experiencia dinámica y memorable para toda la familia, a la vez que fomenta el apoyo a los comercios locales.
La plataforma estará activa hasta el 30 de agosto de 2026. Para comenzar la aventura, los exploradores deben acceder desde sus dispositivos móviles al portal oficial: www.desafiocolonial.mitur.gob.do